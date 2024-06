KIOXIA presenta le SSD con dissipatore di calore ideate per i gamer

KIOXIA Europe, leader mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato oggi le prime unità SSD personali di KIOXIA dotate di dissipatore per una migliore dissipazione termica. Progettata specificamente per PC e PlayStation 5 e dotata di connettore M.2, la serie di SSD KIOXIA EXCERIA with Heatsink può essere facilmente installata così com'è, è disponibile con capacità di 1024GB, 2048GB, 4096GB e offre funzionalità avanzate di dissipazione del calore per i sistemi di gioco che necessitano di un raffreddamento supplementare durante le sessioni di gioco più intense.

Con un'interfaccia PCIe 4.0 di nuova generazione, la serie di SSD KIOXIA EXCERIA with Heatsink offre un'esperienza di gioco ottimale. I livelli si caricano più rapidamente con prestazioni di lettura sequenziale fino a 6200 MB/s e scaricano nuovi titoli più velocemente con prestazioni di scrittura sequenziale fino a 4900 MB/s (1024GB e 2048GB)

" Siamo entusiasti di poter offrire ai giocatori un'unità SSD ad alte prestazioni con dissipatore integrato”, afferma Jamie Stitt, General Manager B2C Sales & Marketing, KIOXIA Europe GmbH. "Questa innovazione consente ai giocatori di sfruttare appieno le capacità dei loro PC o PlayStation 5, garantendo al contempo il raffreddamento del sistema e l'efficienza energetica".

La serie di SSD KIOXIA EXCERIA with Heatsink dovrebbe essere disponibilenella seconda metà del 2024.