Roland Garros - Medvedev ko agli ottavi con De Minaur

Il russo, numero 5 del mondo e quinta testa di serie, cede all'australiano Alex De Minaur, numero 11 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1, 6-3 in due ore e 46 minuti.

De Minaur attende il vincente della sfida tra il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 4, e il danese Holger Rune, numero 13 del tabellone

Spettacolo - Daniil Medvedev eliminato oggi negli ottavi di finale del Roland Garros 2024, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il russo, numero 5 del mondo e quinta testa di serie, cede all'australiano Alex De Minaur, numero 11 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1, 6-3 in due ore e 46 minuti. De Minaur attende il vincente della sfida tra il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 4, e il danese Holger Rune, numero 13 del tabellone.