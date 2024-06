Lofree Edge Recensione

Oggi vi parlo della tastiera meccanica Lofree Edge. Questa tastiera meccanica si distingue per il suo design elegante e compatto e per l'estrema sottigliezza. Realizzata con materiali di alta qualità come la fibra di carbonio e la lega di magnesio, è una tastiera leggera e resistente, perfetta per chi cerca un accessorio funzionale e stiloso per la propria scrivania. Offre un'esperienza di digitazione confortevole e silenziosa, per adattarsi a qualsiasi stile. Il prezzo è un po' alto, ma la qualità dei materiali e la cura dei dettagli la rendono un prodotto di fascia alta.

La confezione della Lofree Edge si distingue per la sua essenzialità , senza rinunciare ad un tocco di ingegno. All'interno troviamo una cornice superiore in fibra di carbonio che delinea la tastiera con eleganza. Il materiale di scarto non viene sprecato, ma utilizzato per creare un originale supporto per la tastiera, composto da 4 sezioni da assemblare come un puzzle 3D. Completano la dotazione un elegante cavo in tessuto, un manuale conciso e alcune informazioni aggiuntive.

In parole semplici:

Confezione essenziale con materiali di pregio

Cornice in fibra di carbonio per un tocco di raffinatezza

Supporto per tastiera fai da te realizzato con ingegno

Cavo in tessuto e manualistica inclusi

Niente fronzoli superflui, solo ciò che serve per valorizzare la tastiera e dare un tocco di originalità alla confezione.

Nel panorama delle tastiere meccaniche la Lofree Edge si erge come un fiore all'occhiello di design, costruzione e ingegneria. Realizzata con materiali pregiati come la fibra di carbonio e la lega di magnesio, questa tastiera è un connubio di leggerezza, resistenza e sottigliezza, perfetta per chi cerca un accessorio elegante e portatile che non rinuncia a funzionalità e carattere.Un'estetica audace e distintiva, caratterizzata dalla cornice in fibra di carbonio e dai tasti dal font futuristico, la rende un oggetto unico nel suo genere. Tuttavia, i colori scuri e la retroilluminazione poco visibile potrebbero non incontrare i gusti di tutti.

Oltre all'aspetto accattivante, la Lofree Edge vanta una costruzione impeccabile. Nonostante il suo profilo ultra-sottile, la tastiera è robusta e resistente a flessioni e torsioni, garantendo durata nel tempo. L'ingegno si cela anche nel design interno, con la PCB che funge da piastra e la tastiera ammortizzata come le gasket mount tradizionali, per un'esperienza di digitazione silenziosa e confortevole.

è discreta, con un profilo ribassato che potrebbe risultare meno confortevole per alcuni utenti, ma i piedini posteriori permettono di regolare l'inclinazione per trovare la posizione ideale. La forma compatta la rende perfetta anche per essere utilizzata sopra le tastiere dei laptop, aumentando la versatilità . Seppur non pensata specificamente per il gaming, laoffre un polling rate diin modalità cablata, che la rende utilizzabile per sessioni di gioco occasionali. L'assenza di un poggiapolsi dedicato e l'impossibilità di cambiare gli switch con altri modelli potrebbero essere dei punti deboli per alcuni utenti più esigenti.

Tuttavia, se la vostra priorità è la massima visibilità dei tasti in ambienti poco illuminati o se desiderate una tastiera hot-swappable per cambiare facilmente gli switch, ci sono altre opzioni sul mercato che potrebbero essere più adatte alle vostre esigenze.In definitiva, la Lofree Edge è una tastiera meccanica che non teme di osare, fatta per chi cerca un accessorio di design, funzionalità e stile, consapevoli dei suoi compromessi estetici. Se siete alla ricerca di una tastiera che non passi inosservata e che vi accompagni con eleganza in ogni attività , la Lofree Edge è sicuramente da prendere in considerazione.

Lofree finalmente lancia la sua app dedicata: Lofree Configurator. Al momento disponibile solo per Windows, con una versione macOS in arrivo entro fine anno. L'entusiasmo iniziale si placa quando si scopre che si tratta di un software già visto tra le tastiere meccaniche cinesi, con un'interfaccia essenziale e solo in inglese o cinese. Tuttavia, l'app permette di creare nuove assegnazioni di tasti, profili d'uso e macro, oltre a regolare l'illuminazione e il polling rate in modalità cablata. Funzioni basilari, ma comunque utili, soprattutto considerando che finalmente Lofree ha deciso di fornire un software di gestione.L'interfaccia mostra la classica fila di tasti funzione (F1-F12), Stamp, Ins e Del con i loro simboli e le icone delle funzioni secondarie.

Premendo FN e uno di questi tasti si accede a funzioni come la regolazione della luminosità del display, la riproduzione multimediale e altro. Le scorciatoie per cambiare layout da Windows a macOS modificano alcune di queste funzioni, ma tutto è spiegato nel manuale in inglese incluso nella confezione. La batteria integrata da 2.000 mAh promette fino a 200 ore di autonomia senza retroilluminazione, che data la sua scarsa visibilità è consigliabile disattivare. Una ricarica completa richiede 3 ore, un tempo ragionevole considerando la sottigliezza del dispositivo.In definitiva, Lofree Configurator non brilla per originalità , ma offre le funzioni base per gestire la tastiera Edge. La batteria ha un'ottima autonomia, soprattutto se si disattiva la retroilluminazione.

Lofree Edge si distingue come un prodotto inconfondibile, già a partire dai materiali utilizzati: fibra di carbonio e lega di magnesio, un connubio di leggerezza e robustezza. Il design punta all'essenzialità , con un profilo ultra-sottile che non rinuncia alla solidità e all'utilizzo di switch meccanici. Questi ultimi, inoltre, sono più bassi rispetto ad altri modelli low-profile, garantendo un'esperienza di digitazione confortevole e precisa. La vera novità è l'introduzione di un software di supporto, che permette di personalizzare la tastiera in base alle proprie esigenze. Prodotto consigliato!

Voto 8/10

Pro

Scocca in carbonio e magnesio

Switch meccanici più bassi

Sottile, leggera e solia

Senza fili Bluetooth

Sonorità al top