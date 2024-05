Lofree Edge continua a raggiungere gli obiettivi Kickstarter

Lofree Edge KickStarter è nei suoi ultimi dieci giorni di crowdsourcing e ha raccolto quasi 300.000 dollari da quando è iniziato. The Edge ha attirato l'attenzione degli appassionati di tastiere all'avanguardia, ultrasottili e a basso profilo. Fan e professionisti lodano Lofree Edge come un nuovo standard di settore per tastiere ecologiche e di alta qualità.

Lofree Edge offre funzionalità che qualsiasi appassionato di tastiere può apprezzare. Questi includono un'esperienza di digitazione sublime grazie al feedback tattile ultra fluido, una distanza di corsa ridotta di 2,4 mm, l'ultimo Kailh POM Switch 2.0 e uno spessore ridotto di 9,8 mm.

In combinazione con il suo esclusivo software di personalizzazione di Windows, diventa una soluzione pratica per gli utenti che desiderano un'esperienza personalizzata. Con il suo concetto ecologico a emissioni zero, la costruzione Edge trasforma i rifiuti in una risorsa preziosa, dimostrando così l'impegno di Lofree per un futuro più verde e sostenibile.

Il Lofree Edge KickStarter è in corso e durerà per i prossimi 10 giorni. Scopri perché i fan e i professionisti sono così entusiasti della visione rivoluzionaria e dello standard che sta stabilendo per l'intero settore delle tastiere.

Guarda il video unboxing di Lofree e guardalo tu stesso: https://youtu.be/fP9LOfEtIr4