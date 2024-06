Jennifer Aniston incanta tutti all'evento FYC di The Morning Show

Jennifer Aniston, 55 anni, ha rubato la scena all'evento For Your Consideration (FYC) di "The Morning Show", tenutosi ieri. L'attrice ha sfoggiato un elegante abito cremisi che ha attirato l'attenzione di tutti i presenti, dimostrando ancora una volta la sua innata eleganza e carisma.

All'evento hanno partecipato anche altre star dello show, tra cui Reese Witherspoon e Billy Crudup. Durante l'incontro, Aniston e i suoi colleghi hanno parlato della terza stagione della serie, promettendo una trama ancora più avvincente e "sensuale" rispetto alle precedenti. La terza stagione, che debutterà su Apple TV+ il 13 settembre, vedrà i protagonisti affrontare le conseguenze di un cyberattacco che mette a rischio il futuro del network televisivo immaginario UBA.

La presenza di Aniston ha suscitato anche alcune speculazioni sulla sua vita personale, in particolare dopo che è stata vista con un vistoso anello di diamanti al dito. Tuttavia, l'attrice non ha rilasciato dichiarazioni in merito, mantenendo la sua nota riservatezza sulla vita privata.

La serata ha rappresentato un momento di celebrazione e promozione per il cast e la produzione di "The Morning Show", con Aniston e Witherspoon che continuano a guadagnare cifre impressionanti per il loro ruolo nella serie, con un compenso di circa 2 milioni di dollari per episodio.