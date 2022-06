Jennifer Aniston spara sulle influencer : diventano famose e non fanno nulla!

diventate famose senza lavorare. Tra queste hai nominato. Durante Variety's Actor on Actor, la star 53enne di Friends ha parlato con Sebastian Stan di come "Internet ha plasmato una nuova cultura sulle persone che diventano famose".

Parlando del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, Aniston ha commentato: “Questa cosa sulle persone che diventano famose per non fare praticamente nulla. Voglio dire: Paris Hilton, Monica Lewinsky e tutti loro. Il sex tape di Hilton con il suo ex fidanzato Rick Salomon è trapelato su Internet nel 2004, mentre c'era uno scandalo sessuale che circondava l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e Lewinsky nel 1998. Per avere un piccolo assaggio del settore prima che diventasse quello che è oggi, che è semplicemente diverso: più servizi di streaming, più persone ", ha affermato Aniston.

«Sei famoso da TikTok. Sei famoso da YouTube. Sei famoso da Instagram. È quasi come se stesse diluendo il lavoro del nostro attore", ha continuato. Subito dopo i suoi commenti, molti hanno ribattuto alla star di We're The Millers, sostenendo che provenisse dal "nepotismo". "Paris Hilton, Jennifer Aniston stessa è figlia del nepotismo", la maggior parte delle celebrità di allora erano figli del nepotismo e ora sono figli del nepotismo... per favore", si legge su Twitter.

Anche Katy Forrester è intervenuta e ha detto a The Sun di aver scritto: "Adoro Jennifer Aniston ma non lavora neanche lontanamente per tante ore come Paris Hilton – quella donna prenota le apparizioni 24 ore su 24!"

