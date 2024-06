Computex 2024: Gli acceleratori e i processori AI AMD di nuova generazione

“Turin” eccelle anche nelle prestazioni di inferenza dell’intelligenza artificiale quando si eseguono LLM più piccoli, come Llama-2 7B. In questo ambiente, “Turin” supera la concorrenza di 3,9 volte nella sintesi delle chat, di 5,4 volte nel chatbot e di 2,5 volte nella traduzione.

Evidenziato come la sua tecnologia AI e di adaptive computing stia alimentando la prossima ondata di innovazione dell’intelligenza artificialeat the edge, per i clienti di tutti i settori verticali, compresi i mercati healthcare, automotive e industrial.