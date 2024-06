EA Sports F1 24 Recensione

Oggi vi parlo di EA Sports F1 24. Accendete i motori e preparatevi a sfrecciare sulla pista virtuale con F1 24, l'ultimo capitolo della celebre serie di simulazione di guida di Codemasters e EA Sports. La promessa è quella di far sfrecciate i giocatori sui circuiti più iconici del mondo al volante delle monoposto di Formula 1 2024, gareggiando contro i piloti più talentuosi del pianeta e lottando per il titolo iridato. Che siate piloti esperti o neofiti alle prime armi, F1 24 offre un'esperienza di guida coinvolgente, accessibile e adatta a tutti gli appassionati di motori. Dopo averlo giocato in anteprima, ecco la recensione.

F1 24 si presenta con un'esperienza di guida raffinata e coinvolgente, che punta al realismo senza rinunciare all'accessibilità. Il sistema di sospensioni riprogettato offre un comportamento più realistico delle vetture, mentre le migliorie al modello di pneumatici aumentano la tattica e la sfida in pista. L'IA più aggressiva rende i piloti avversari più temibili, mentre le opzioni di personalizzazione permettono di adattare l'esperienza alle proprie preferenze. Al volante sentirai la potenza e la precisione di queste macchine da corsa, con la soddisfazione di un sorpasso perfetto o di un giro pulito che sarà immensa.

F1 24 si distingue per la sua fisica realistica e la reattività di guida personalizzabile, che offrono un'esperienza di gioco coinvolgente e adatta a ogni tipo di giocatore. Il sistema di personalizzazione e le assistenze regolabili permettono di trovare il setting ideale per ogni stile di guida. Il Force Feedback ottimizzato completa l'esperienza offrendo una risposta precisa e realistica alle forze in gioco durante la guida. F1 24 non si limita a simulare la Formula 1, ma cerca di farla vivere al massimo livello.

F1 24 immerge i giocatori nel mondo dellacon un ventaglio di modalità di gioco che accontentano ogni tipo di pilota virtuale. Il giocatore vivrà l'ascesa da pilota esordiente a campione nella Carriera Pilota, gestendo ogni aspetto del tuo staff nella Carriera Team, affronterà sfide adrenaliniche in Gara Rapida e Contro il Tempo, e l'emozione di eventi speciali e gare con amici e giocatori online nel. F1 24 non si limita a riproporre modalità classiche, ma introduce anche innovazioni come gli Eventi Speciali a tempo limitato, per un'esperienza di gioco sempre fresca e coinvolgente. Qualunque sia la sfida preferita, F1 24 ha la modalità di gioco perfetta per tutti. Preparatevi a vivere l'emozione della Formula 1 come mai prima d'ora! Il toccosi sente e si vede. F1 24 alza l'asticella arricchendo la Modalitàcon le sfide a tempo limitato, ispirate a momenti iconici della F1, e con opzioni di personalizzazione ampliate per creare un pilota e una livrea unici.

L'immersione totale è garantita da circuiti migliorati, un sound design ottimizzato e un'esperienza di gioco più fluida e precisa. Il menù principale di F1 24 offre un'ampia gamma di opzioni e modalità di gioco per soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore. Dalla carriera pilota alla gestione del team, dalle gare rapide alle sfide contro il tempo, dai multiplayer agli eventi speciali, F1 24 ti permette di immergerti completamente nel mondo della Formula 1 e vivere l'emozione di gareggiare al massimo livello. Completano il quadro le opzioni di personalizzazione, le sezioni dedicate alle statistiche e al team, l'area media e la sezione di aiuto. Che tu sia un appassionato di lunga data o un nuovo arrivato nel genere, F1 24 ha tutto ciò che serve per offrirti un'esperienza di gioco completa e coinvolgente.

Un sistema di sospensioni riprogettato, che offre una guida più realistica e coinvolgente, soprattutto nelle curve strette e sui dossi.

Migliorie al modello di pneumatici, che simulano in modo più accurato il consumo, la temperatura e l'usura, influenzando il comportamento della vettura in pista.

Revisione della IA, che ora risulta più aggressiva e adattiva, offrendo sfide più impegnative e realistiche.

Modalità Carriera Pilota ampliata, con un maggiore focus sulla personalizzazione del pilota e sulla gestione del team.

Introduzione di F1 Life, una modalità simile a MyTeam dei precedenti capitoli, che permette di creare il proprio team e scalare le gerarchie della Formula 1.

Grafica migliorata, con effetti visivi più realistici e un'illuminazione ottimizzata, specialmente su PlayStation 5.

Esperienza di guida eccellente, preciso e coinvolgente, permettendo di percepire ogni sfumatura del comportamento della monoposto.

Non è tutto oro quello che luccica. Infatti, nonostante i suoi punti di forzanon è privo di difetti. Alcune pecche includono l'IA non sempre coerente, con alcuni piloti che a volte commettonoinverosimili. Il motore grafico non sfrutta appieno le potenzialità delle Console, limitandosi a migliorie grafiche e di performance piacevoli ma non eccezionali. Quindi unadi innovazioni significative che potrebbero deludere i veterani della serie che cercano un cambiamento più sostanziale.

Nonostante l'arrivo delle console di nuova generazione, F1 24 fatica a distinguersi dal suo predecessore. Da anni ormai non si vedono progressi significativi sotto il profilo tecnico, nemmeno ora che le Console next-gen sono entrate nel vivo del loro ciclo vitale. Il vero freno a mano è rappresentato dalla vecchia generazione di console (PlayStation 4 e Xbox One) ancora pienamente supportate da Codemasters. Tuttavia, questa scelta limita l'evoluzione che la serie merita per rimanere al passo con i tempi rispetto ad altri titoli dello stesso genere.

La prova lampante di questa limitazione è la quasi totale assenza di differenze tra la versione PS4 e PS5 del gioco. A parte una maggiore fluidità, ci troviamo di fronte a un titolo che soffre di un hardware ormai obsoleto. Questo tipo di giochi richiede una grande quantità di dati da elaborare in tempo reale per simulare il comportamento realistico delle vetture in pista, un'operazione che le CPU di vecchia generazione non riescono a gestire al meglio. Un passo avanti invece è stato fatto nella resa dei piloti di F1 24. Grazie alla tecnologia di scansione facciale utilizzata da Electronic Arts per FC 24, i modelli dei piloti in F1 24 raggiungono un livello di somiglianza con le loro controparti reali come mai visto prima. Purtroppo, l'entusiasmo per questo traguardo è smorzato dalla mancanza di progressi nelle animazioni facciali. Se da un lato la somiglianza dei piloti è finalmente realistica, dall'altro le obsolete animazioni dei volti spezzando l'illusione di realismo che ci si aspettava da questa nuova versione del titolo. Il comparto sonoro è buono con suoni abbastanza realistici registrati con cura per un'esperienza coinvolgente. F1 24 rappresenta un passo avanti lieve che lascia l'amaro in bocca a chi sperava in un'evoluzione più consistente, soprattutto con l'arrivo delle console next-gen.

F1 24 si conferma un ottimo simulatore di guida, capace di regalare emozioni intense agli appassionati di Formula 1. L'esperienza di guida è buona, la grafica è un pò migliorata e le nuove modalità offrono contenuti interessanti. Tuttavia, la mancanza di innovazioni significative e alcune sbavature nell'IA potrebbero deludere chi cerca un salto di qualità rispetto al precedente capitolo. Se siete fan della serie e amate la sensazione di sfrecciare su una monoposto virtuale, F1 24 rimane un titolo da non perdere. Gioco consigliato!

Voto: 8.5/10

Fluidità di gioco

Modello di guida migliorato

Carriera ampliata

Contenuti extra