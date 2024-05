Jannik Sinner travolgente al Roland Garros: Kotov Spazzato via in tre set

Jannik Sinner ha offerto una prestazione straordinaria al Roland Garros, sconfiggendo Alexander Kotov in tre set (6-1, 6-2, 6-4) e assicurandosi un posto negli ottavi di finale. L'astro nascente italiano ha dimostrato una forma formidabile, mantenendo una presenza forte e costante sul campo durante tutto il match.

Reduce da un infortunio all'anca che lo aveva tenuto lontano dai campi per quasi tre settimane, Sinner ha espresso sollievo e ottimismo riguardo alle sue attuali condizioni fisiche. "L'anca sta bene," ha commentato Sinner, sottolineando il duro lavoro del suo team per riportarlo in piena forma. Questa vittoria rappresenta un altro passo avanti nella promettente stagione 2024 di Sinner, segnata dalla sua prima vittoria in un Grande Slam agli Australian Open.

Il percorso di Sinner nel Roland Garros di quest'anno è stato degno di nota, iniziato con una vittoria convincente contro Christopher Eubanks al primo turno. La sua capacità di mantenere energia e precisione contro Kotov riflette la sua determinazione e la crescente fiducia. Con questa vittoria, Sinner rafforza le sue possibilità di raggiungere la vetta della classifica ATP, specialmente mentre rivali come Novak Djokovic affrontano percorsi difficili nel torneo.

I fan e gli analisti stanno osservando con attenzione Sinner, che rimane concentrato sul proprio gioco piuttosto che sulla competizione in generale. "Sto solo cercando di andare giorno per giorno, costruendo ogni giorno," ha dichiarato Sinner, sottolineando il suo impegno per un miglioramento continuo e una preparazione mentale solida.