Path of Exile 2 su Console

Couch Co-op e Accesso Anticipato simultaneo

Durante l'evento PlayStation State of Play conclusosi nella notte, Grinding Gear Games ha annunciato i piani per console di Path of Exile 2, Action RPG free-to-play di nuova generazione che sarà disponibile in Early Access simultaneamente su più piattaforme nel corso dell'anno.

“La Couch co-op è qualcosa che volevamo fare da molto tempo. Gli Action RPG sono un genere molto più divertente con gli amici, ed è ancora più bello quando si può giocare insieme nella stessa stanza", ha dichiarato Jonathan Rogers, Game Director del progetto.

Path of Exile 2 sarà inoltre dotato di Cross-play e Cross-progression, portando la versione per console nello stesso regno, con lo stesso supporto, della versione per PC.

Nuova modalità Couch Co-op - I giocatori non hanno più bisogno di più molteplici dispositivi per giocare con i loro amici. Una nuova funzione, la couch co-op, è disponibile su tutte le piattaforme supportate e richiede due controller per giocare. I giocatori potranno giocare in collaborazione su un unico account o accedere con due account Path of Exile separati sullo stesso PC o console.

Esperienza del controller ridefinita - Path of Exile 2 ha ridisegnato radicalmente la sua esperienza d'uso per i controller. I controlli a doppio stick, un nuovo sistema di attacchi che consente di personalizzare completamente il proprio schema di controlli con 24 slot per gli attacchi e una riprogettazione della gestione dell'inventario rendono il gioco molto più facile da affrontare. Inoltre, ogni abilità ha ricevuto un'attenzione specifica da parte di un nuovo team dedicato alle console, per assicurarsi un perfetto funzionamento anche su un controller.

Più facile da giocare - Path of Exile è un gioco famoso per la sua complessità, ma Path of Exile 2 rende molto più semplice per i nuovi giocatori esplorare e comprendere le profonde meccaniche del gioco. Oltre a semplificare molte meccaniche, i video tutorial delle abilità in gioco spiegano come funzionano le abilità e come usarle in combattimento, un nuovo sistema di aiuto aggiunto agli hover degli oggetti permette ai giocatori di scoprire esattamente come funzionano le statistiche premendo un pulsante, e un nuovo sistema che permette di visualizzare gli effetti esatti che ogni scelta avrebbe sui loro personaggi rende la comprensione del gioco molto più semplice.

Cross-play, Cross-progression, Lanci simultanei - Path of Exile 2 introduce il cross-play e la progressione incrociata su tutte le piattaforme supportate. Potrete giocare con i vostri amici su altre piattaforme o passare dalla console al PC senza perdere alcun progresso. Il lancio e tutti gli aggiornamenti futuri saranno distribuiti contemporaneamente alla versione PC.

Principali caratteristiche di Path of Exile 2:

Un Action RPG di nuova generazione - Path of Exile 2 è un Action RPG di nuova generazione creato da Grinding Gear Games. Ambientato anni dopo l'originale Path of Exile, permetterà di tornare nell'oscuro mondo di Wraeclast per porre fine alla corruzione che si sta diffondendo.

Tanti nuovi contenuti - Path of Exile 2 dispone di una nuova campagna divisa in sei atti, 100 differenti ambientazioni, 600 mostri e 100 boss.

Classi familiari e nuove – 12 classi personaggio - Path of Exile 2 presenta dodici classi di personaggi, due per ogni combinazione di Forza, Destrezza e Intelligenza. È possibile combinare le abilità di molte classi per creare il proprio personaggio ideale. Ciascuna delle dodici classi di personaggi ha le sue tre specializzazioni Ascendancy, per un totale di 36 classi Ascendancy tra cui scegliere.

Nuovo sistema delle Gemme abilità - Path of Exile 2 presenta 240 Gemme dell'Abilità che conferiscono devastanti abilità attive e 200 Gemme del Supporto che ne modificano il comportamento.

Endgame - Al termine della campagna in sei atti di Path of Exile 2, si accede all'endgame. Ognuna delle oltre 100 mappe dell'endgame ha una propria battaglia contro i boss e dei modificatori che permettono di ottenere versioni rinnovate di molti delle leghe passate di Path of Exile.

Path of Exile 2 sarà disponibile in Early Access su PC, macOS, Xbox Series X & S e PlayStation 5 entro la fine del 2024. Per saperne di più su Path of Exile 2: pathofexile2.com.