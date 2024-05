Donald Trump condannato per pagamenti alla Pornostar Stormy Daniels

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato condannato per il suo coinvolgimento nei pagamenti effettuati alla pornostar Stormy Daniels. I pagamenti, destinati a impedire che Daniels divulgasse la presunta relazione con Trump, furono realizzati poco prima delle elezioni presidenziali del 2016.

La condanna rappresenta un duro colpo legale per Trump, accusato di aver falsificato documenti aziendali per nascondere il pagamento di 130.000 dollari. I procuratori hanno sostenuto che il pagamento fosse inteso a influenzare le elezioni sopprimendo pubblicità negativa sulla presunta relazione.

Michael Cohen, ex avvocato e "fixer" di Trump, ha avuto un ruolo cruciale nel processo, fornendo una testimonianza dettagliata sul suo coinvolgimento nei pagamenti. Cohen ha testimoniato che Trump gli ordinò di effettuare il pagamento e ha descritto come il rimborso fosse stato mascherato attraverso la Trump Organization per evitare violazioni delle leggi sul finanziamento delle campagne. La testimonianza di Cohen includeva messaggi di testo e registrazioni di chiamate telefoniche che corroboravano le sue affermazioni.

Durante tutto il processo, Trump ha mantenuto la sua innocenza, definendo il procedimento come politicamente motivato e un tentativo di interferire con la sua campagna presidenziale del 2024. Nonostante le sue dichiarazioni, la giuria ha trovato prove sufficienti per condannarlo su diversi capi di accusa di falsificazione di documenti aziendali.

Questa condanna si aggiunge alle sfide legali crescenti che Trump affronta mentre continua la sua candidatura per la rielezione. Il caso ha attirato una vasta attenzione, mettendo in luce l'attenzione e le battaglie legali in corso che l'ex presidente deve affrontare.