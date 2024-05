Salva Casa: Approvato il Decreto per la Sanatoria delle Irregolarità Edilizie

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via libera al tanto atteso decreto "Salva Casa", che introduce importanti misure per la sanatoria delle irregolarità edilizie in Italia. Questo provvedimento, proposto dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, mira a regolarizzare le difformità edilizie formali e le piccole irregolarità strutturali presenti in molte abitazioni italiane.

Cosa si Potrà Sanare:

Il decreto permette la sanatoria di varie irregolarità, come:

- Difformità di natura formale dovute a interpretazioni incerte delle normative vigenti.

- Modifiche interne alle unità immobiliari.

- Cambi di destinazione d'uso tra categorie omogenee.

- Interventi realizzati in passato che oggi non potrebbero essere sanati a causa della normativa della doppia conformità.

Novità e Tempistiche:

Le richieste di sanatoria saranno esaminate entro 45 giorni dagli uffici comunali competenti. In caso di mancata risposta entro questo termine, la richiesta sarà automaticamente accettata. I costi di regolarizzazione saranno proporzionati all'irregolarità e all'incremento di valore dell'immobile, con sanzioni che variano da 1.032 a 30.984 euro.

Un terzo delle somme recuperate dalle sanzioni potrà essere utilizzato dai Comuni per demolire opere abusive, rigenerare aree urbane e promuovere iniziative sociali e culturali.

Benefici Previsti:

Il decreto mira a tutelare i piccoli proprietari immobiliari, spesso in attesa da decenni della regolarizzazione delle loro abitazioni, facilitando al contempo il lavoro degli uffici tecnici comunali sovraccaricati dalle richieste di sanatoria.

Queste misure dovrebbero favorire la ripresa del mercato immobiliare, sbloccando numerose situazioni irregolari e permettendo ai proprietari di ristrutturare o vendere le loro case senza incorrere in problemi legali.