Decreto Salva Casa: Nuove Misure per Sanare Irregolarità Edilizie

Il Governo italiano ha recentemente approvato il Decreto "Salva Casa", un provvedimento fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Questo decreto introduce una serie di misure mirate a sanare le piccole irregolarità edilizie, facilitando la vita a numerosi proprietari di immobili che si trovano a fronteggiare complessità burocratiche.

Cosa si Può Sanare

Il decreto permette la regolarizzazione delle cosiddette "lievi difformità", ovvero quelle modifiche interne agli immobili che non incidono sulla struttura portante o sull'aspetto esterno. Tra le opere sanabili rientrano:

- Lo spostamento di tramezzi

- La chiusura di verande

- L'ampliamento di balconi e finestre

È importante sottolineare che non saranno sanabili gli abusi edilizi gravi, come la costruzione di nuovi edifici in aree protette o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.

Le Novità del Decreto

Il decreto introduce anche alcune semplificazioni procedurali:

- Silenzio-assenso: se l'amministrazione non risponde entro i termini previsti, l'istanza del cittadino è automaticamente accettata.

- Tolleranza del 4%: per le difformità rispetto ai progetti depositati in Comune, il limite di tolleranza passa dal 2% al 4%.

- Edilizia libera: vengono incluse nuove opere come le tende da sole e le strutture di protezione dagli agenti atmosferici, che potranno essere installate senza necessità di permessi.

Obiettivi del Piano

L'obiettivo principale del Decreto "Salva Casa" è duplice: regolarizzare le posizioni dei proprietari di immobili con piccole difformità e decongestionare gli uffici tecnici comunali, spesso sovraccarichi di pratiche da esaminare. Si prevede inoltre che le sanzioni raccolte possano essere utilizzate per progetti di recupero e rigenerazione urbana, contribuendo al miglioramento delle infrastrutture locali.

Con queste misure, il Governo spera di sbloccare il mercato immobiliare, facilitando compravendite e locazioni, e di fornire un impulso positivo all'economia del settore edilizio.