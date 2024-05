Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un'ordinanza urgente per contrastare lo spreco d'acqua nella capitale. La misura prevede multe da 25 a 500 euro per chi utilizza l'acqua potabile oltre il necessario, specialmente per l'irrigazione di orti e giardini, e per attività ludico-ricreative e sportive. Acea Ato2, insieme alla polizia locale, effettuerà controlli a campione. L'obiettivo è preservare le risorse idriche durante l'estate e garantire l'uso domestico e sanitario prioritario.