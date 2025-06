Tragedia a Roma: neonato trovato morto a Villa Pamphili, indagini in corso

Roma sconvolta da una tragica scoperta a Villa Pamphili: un neonato di circa 6 mesi è stato trovato senza vita in un angolo del parco, lasciando la comunità sgomenta. Le autorità sono subito intervenute per avviare le indagini e fare luce su questa triste vicenda. Un dramma che scuote la capitale e solleva domande ancora senza risposta, mentre le forze dell'ordine lavorano senza sosta per chiarire i fatti e trovare i responsabili.