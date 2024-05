Nilox linea fitness - alleato perfetto per arrivare in forma all’estate

Da sempre Nilox si impegna a sviluppare prodotti che promuovano il movimento in tutte le sue forme e per questo ha scelto di ampliare il concetto espresso dal suo payoff, sviluppando una linea di macchinari e accessori dedicati all’home fitness e declinando il suo claim “Makes You Move” in “Makes You Happy”: un messaggio che intende esaltare il benessere che l’esercizio fisico apporta non solo al corpo ma anche alla mente riducendo lo stress, aumentando l’autostima, aiutando il sonno e stimolando le endorfine.

La gamma Nilox Sport è composta da un walking pad, due modelli di tapis roulant, una indoor bike, una rowing machine, kettlebell e manubri a carico variabile, una balance board, un tappetino fitness, set di elastici e di bande elastiche. Tutti i macchinari offrono un design salvaspazio studiato per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico, mentre gli accessori sono ideali per essere facilmente trasportati per fare fitness "en plein air".

Oltre al tracciamento dei dati e delle performance, i prodotti della gamma consentono l’accesso all’universo digital e la connessione alle principali app di allenamento, come Zwift, Kinomap e Merach, permettendo di vivere un vero e proprio viaggio senza muoversi da casa.

https://www.nilox.com/it/advanced-search/40