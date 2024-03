Nuova linea Nilox dedicata all’home fitness

L’anno nuovo inizia sempre con tanti buoni propositi: tra i più comuni, quello di rendere l’esercizio fisico parte integrante della propria routine per rimettersi in forma dopo le feste, ma anche e soprattutto per prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale.

Proprio per questo motivo Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, ha messo in campo tutti i principi che da sempre lo rendono un marchio innovativo per realizzare una gamma di prodotti che consentono a tutti di allenarsi in modo facile, accessibile e divertente.