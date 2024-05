Roma: Sedicenne abbandonata sul GRA dalla madre per un'insufficienza scolastica

Ieri, una sedicenne è stata abbandonata dalla madre lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma in seguito a un'insufficienza scolastica. La ragazza è stata trovata dagli agenti del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della polizia locale di Roma Capitale, che l'hanno messa in salvo e denunciato la madre quarantenne per maltrattamento di minori.

E' avvenuto all'altezza della Galleria Appia, dove i vigili urbani hanno notato la giovane camminare da sola lungo la strada. Immediatamente intervenuti, gli agenti hanno preso in custodia la ragazza, garantendone la sicurezza e avviando le procedure per rintracciare e denunciare la madre responsabile dell'abbandono.

La vicenda ha scosso la comunità locale, portando all'attenzione le problematiche legate alla gestione delle difficoltà scolastiche da parte delle famiglie e la necessità di un maggiore supporto psicologico e educativo per i ragazzi.