Oclean X Pro Digital : Lo Spazzolino elettrico sonico digitale

Ecco perché lo spazzolino elettrico Oclean X Pro Digital Smart Sonic. La funzione di tracciamento delle zone di spazzolamento integrata mi ha particolarmente colpito, poiché assicura che spazzoli efficacemente tutte le aree della bocca. L'app associata allo spazzolino mi consente di impostare una modalità specifica in base a se desidero una pulizia profonda, concentrarmi sullo sbiancamento o sulla cura delle gengive, tra le altre opzioni. Questo approccio tecnologico avanzato per la pulizia dei denti è ciò che mi ha spinto a dare un'occhiata allo spazzolino elettrico Oclean X Pro Digital Smart Sonic che puoi acquistare qui a circa 100€.

Lo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Digital Smart Sonic Toothbrush è uno spazzolino elettrico connesso via Bluetooth con diverse modalità di pulizia e aiuta a monitorare la pulizia della bocca.

Cosa c'è nella confezione?

Oclean X Pro Digital Smart Sonic

Testina per il controllo della placca

Testina per la cura delicata

Base per il montaggio a parete 2 in 1 e caricabatterie magnetico

Cavo di ricarica USB

Manuale dell'utente

Design e caratteristiche

La base dello spazzolino elettrico Oclean X Pro Digital Smart Sonic è composta da due parti: una parte base che può essere fissata a qualsiasi superficie e il caricabatterie. Il caricabatterie si attacca magneticamente alla base in modo da poterlo montare su una superficie verticale per tenere lo spazzolino quando non è in uso, ma può anche essere separato per essere utilizzato come caricabatterie. Questo è estremamente comodo per coloro che desiderano montare lo spazzolino in un luogo che non è vicino a una fonte di alimentazione.

I due anelli dorati sono i contatti per la base di ricarica. Questo metodo di ricarica consente di ottenere una classificazione di impermeabilità IPX7, quindi chi ama lavarsi i denti sotto la doccia può farlo senza preoccupazioni.

Lo spazzolino è fornito con due teste diverse, una testina per il controllo della placca e una testina per una pulizia delicata. La testina delicata è più piccola del 15% con setole più morbide e arricchite di fluoro. La testina per il controllo della placca è leggermente più grande e ha un raschiatore per la lingua incorporato sul retro. Puoi acquistare teste di ricambio in pacchi da quattro o otto da Oclean, al costo di 20€ o 35€ a seconda del tipo e della quantità acquistata. Una cosa interessante delle teste è che sono compatibili con qualsiasi spazzolino Oclean, quindi puoi scegliere un tipo di testina e persino un colore diverso senza preoccuparti se si adatterà al tuo attuale spazzolino.

Il supporto è davvero comodo e fornito di nastro adesivo 3M che permette una velocissima e stabile installazione su qualunque superfice liscia.

Ci sono tre opzioni diverse programmate nello spazzolino. Rilassante all'alba, modalità esclusiva e pulizia al tramonto. Il rilassante all'alba e la pulizia al tramonto sono opzioni preimpostate per la tua routine di spazzolamento mattutina e serale se non desideri utilizzare l'app. Per utilizzare la modalità esclusiva, devi impostarla utilizzando l'app. Il cuore cambierà da un colore arancione al colore rosso che vedi sopra quando selezioni una modalità nell'app. Lo schermo è touch screen, quindi per passare tra le modalità, basta scorrere verso l'alto o verso il basso.





Lo schermo informativo sullo spazzolino elettrico Oclean X Pro Digital Smart Sonic è molto luminoso dal vivo. Durante lo spazzolamento dei denti se salti delle zone, queste verranno evidenziate nel diagramma dei denti e il verde 100 cambierà in un cerchio rosso con la percentuale dell'area che hai pulito con successo. Dopo ogni sessione al 100%, ottieni delle stelle e il tuo livello continua ad aumentare.

Quando apri l'app, mostra l'ultima sessione di pulizia sincronizzata, l'ultima modalità utilizzata e per quanti giorni hai usato lo spazzolino. Lo spazzolino non si sincronizza automaticamente con l'app, quindi devi sincronizzarlo manualmente tirando verso il basso sulla schermata principale. Lo spazzolino ricorda almeno sette sessioni di spazzolamento senza sincronizzazione.

La selezione di "Visualizza rapporto dettagliato" per una sessione di spazzolamento mostrerà una mappa dei tuoi denti insieme a eventuali aree che hai trascurato. A scopo di test, ho cercato di attivare gli avvisi di pressione moderata ed eccessiva, ma non sono riuscito a farlo nonostante avessi premuto abbastanza da piegare le setole e rallentare la vibrazione della testina. Se desideri, è possibile tenere traccia completa di ogni giorno in cui hai spazzolato i denti sulla schermata dei dati dell'app.

Configurazione

Anche se non è necessario utilizzare l'app, l' Oclean X Pro Digital fornisce la possibilità di impostare la modalità esclusiva e offre un riepilogo migliore del tuo spazzolamento.

L'installazione tramite l'app è stata estremamente semplice. Ti chiede alcune domande generali sui tuoi denti, le tue abitudini e il colore dei tuoi denti per comprendere meglio la tua salute orale e personalizzare le modalità per la tua bocca.

Ci sono molte opzioni diverse per personalizzare la modalità esclusiva. Ogni opzione mostra la durata di ogni sessione di spazzolamento e fornisce istruzioni passo dopo passo su dove spazzolare e su quale impostazione impostare lo spazzolino. Lo spazzolino vibra automaticamente ogni 30 secondi per avvisarti quando è il momento di passare al passo successivo. Puoi disabilitare il promemoria di 30 secondi nell'app se lo desideri.

Modalità più lunghe, come la pulizia per la cura delle gengive, hanno un modello di spazzolamento suggerito e riservano del tempo per tornare indietro e riesaminare le aree che potresti aver trascurato la prima volta.

Ciò che mi piace

Base di ricarica e supporto da parete 2 in 1

Ricorda di ripetere la spazzolatura nelle aree trascurate

Durata del timeout dello schermo

Possibilità di accendere lo schermo

Coerenza per le aree non spazzolate

Considerazioni finali

Lo spazzolino elettrico Oclean X Pro Digital ha compiuto notevoli progressi nella giusta direzione per diventare uno spazzolino elettrico intelligente. La possibilità di scegliere diverse modalità in base alle tue esigenze dentali e all'orario della giornata offre una flessibilità unica. La caratteristica principale dello spazzolino, ovvero il monitoraggio delle aree che devono essere spazzolate, ha ancora bisogno di qualche miglioramento per diventare più preciso, ma nulla di problematico. L'app aggiunge davvero un notevole valore allo spazzolino, quindi se non sei interessato all'uso dell'app, lo spazzolino potrebbe non valere la pena per te. Nel complesso, lo spazzolino elettrico Oclean X Pro Digital Smart Sonic è una divertente nuova avventura nell'ambito dell'igiene orale intelligente. Puoi acquistare Oclean X Pro Digital Smart Sonic qui a circa 100€.

