Papa Francesco si pronuncia sull'accoglienza dei Gay nei Seminari

In una recente dichiarazione, Papa Francesco ha affrontato il tema dell'accoglienza delle persone omosessuali nei seminari. Durante un incontro con i vescovi italiani, il Pontefice ha espresso preoccupazioni riguardo a quella che ha definito "un'aria di frociaggine in giro", sottolineando che questa tendenza non è positiva e non dovrebbe influenzare le istituzioni ecclesiastiche. Francesco ha ribadito che i seminari dovrebbero essere selettivi, accogliendo solo coloro che dimostrano una sincera vocazione sacerdotale senza ambiguità in merito alla loro identità sessuale.

Questa posizione ha generato un acceso dibattito sia all'interno della Chiesa che tra il pubblico, suscitando reazioni contrastanti. Alcuni vedono nelle parole del Papa un ritorno a posizioni più conservatrici, mentre altri le interpretano come un richiamo alla coerenza dottrinale e alla necessità di mantenere l'integrità delle istituzioni religiose.

Parallelamente, Papa Francesco ha ribadito che la Chiesa deve rimanere un'istituzione accogliente per tutti, senza discriminazioni, ma ha chiarito che la benedizione delle unioni omosessuali non può essere assimilata al sacramento del matrimonio. La recente approvazione della benedizione per le coppie gay, distinta dal matrimonio, rappresenta comunque un segno di apertura e di misericordia, senza però alterare la dottrina tradizionale della Chiesa sul matrimonio.