Brescia, la 18enne Matilda Agnesi muore in incidente sulla moto regalo di compleanno

Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Trenzano (Brescia). Matilda Agnesi, studentessa 18enne dell'istituto aeronautico di Bergamo, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto, un regalo ricevuto per il suo compleanno. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, 26 maggio, dopo una visita ai suoi zii in una cascina a Comezzano-Cizzago.

Matilda stava tornando a casa quando, intorno alle 20, ha perso il controllo della moto in una curva, finendo in un fosso. I soccorsi, arrivati rapidamente sul luogo, non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

La giovane viveva con la sua famiglia a Trenzano, dove il padre è un noto ristoratore. Il sindaco di Trenzano, Italo Spalenza, ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, definendo l'accaduto una "tragedia immane" che ha colpito una famiglia conosciuta e stimata.

Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente, ma secondo le prime ricostruzioni sembra che Matilda abbia perso il controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli. I residenti della zona hanno commentato che quella curva è spesso teatro di incidenti, evidenziando un problema di sicurezza già noto alle autorità locali.