Aggressione a Napoli: Deceduto il commerciante 91enne Vincenzo Fiorillo

Nella notte è morto Vincenzo Fiorillo, il commerciante di 91 anni aggredito lo scorso 1° maggio davanti al bar del figlio nel centro storico di Napoli. L'anziano era stato ricoverato all'ospedale Cardarelli per una grave emorragia cerebrale, rimanendo in condizioni critiche per 27 giorni. Fiorillo è deceduto dopo una lunga lotta tra la vita e la morte.

L'aggressione era avvenuta in via Santa Maria di Costantinopoli, quando un giovane senza fissa dimora di origine tedesca, Filix Stoils, aveva attaccato Fiorillo senza motivo apparente. L'anziano era caduto a terra, battendo violentemente la testa. I carabinieri, giunti rapidamente sul luogo, avevano arrestato Stoils, che aveva tentato la fuga e opposto resistenza.

In seguito al decesso di Fiorillo, le accuse a carico dell'aggressore si sono aggravate e Stoils rischia ora l'incriminazione per omicidio. La famiglia di Fiorillo, profondamente addolorata, ha espresso il proprio cordoglio sui social media, ricordando l'anziano come una figura di forza e unità per tutti loro.

Questo tragico episodio ha suscitato grande commozione e indignazione nella comunità napoletana, riportando alla memoria altri simili fatti di violenza avvenuti in città negli ultimi tempi.