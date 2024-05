Oggi è stato annunciato l'EA SPORTS FC 24 - Serie A Team of the Season, una celebrazione dell'anno appena trascorso e dei calciatori che hanno disputato una stagione da applausi.

Il Team of the Season di EA SPORTS FC 24 è stato selezionato utilizzando valutazioni dettagliate fornite da Opta di Stats Perform, sulle prestazioni di ogni atleta durante la stagione. Per ulteriori informazioni sui TOTS della Serie A visitate qui.