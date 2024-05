Alaskan Road Truckers: Highway Edition arriva su console a luglio

Oggi, Green Man Gaming Publishing è lieta di annunciare l'imminente rilascio di Alaskan Road Truckers: Highway Edition, in arrivo su Xbox Series X|S e PlayStation 5 l'11 luglio 2024. Questa edizione incorpora i tre precedenti pacchetti DLC per PC fino ad oggi.

Trovate il trailer di annuncio qui: https://www.youtube.com/watch? v=uKXW2wQfjj4

Nei panni di un audace camionista, prendi percorsi pericolosi per risparmiare tempo, esegui riparazioni stradali sul tuo camion e sfida le condizioni pericolose in un avvincente gameplay basato sulla sopravvivenza, mentre viaggi attraverso 6.000 miglia di strade in 260.000 miglia quadrate di paese. Dopo il successo del lancio su PC, la community di Trucker si è unita e ha contribuito a dare forma allo sviluppo continuo del gioco, con centinaia di miglioramenti e tre pacchetti DLC fino ad oggi, tutti inclusi in Alaskan Road Trucker: Highway Edition al momento del lancio su console.

Guidare. Sopravvivere. Prosperare. Alaskan Road Truckers: Highway Edition verrà lanciato su Xbox Series S|X e PlayStation 5 l'11 luglio.