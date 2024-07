Alaskan Road Truckers: Highway Edition arriva oggi su console

Alaskan Road Truckers: Highway Edition invita i giocatori su Xbox Series X|S e PlayStation 5 a guidare, sopravvivere e prosperare in alcune delle condizioni più impegnative ed emozionanti del mondo per diventare una leggenda dell'autotrasporto.

Aggiungendo elementi di sopravvivenza e gestione all'amato genere di simulazione di guida, Alaskan Road Truckers: Highway Edition incarica i giocatori di bilanciare il benessere personale e quello del veicolo.

Fai scorta di provviste, esegui riparazioni di emergenza e combatti gli elementi per vedere se hai quello che serve per lasciare il segno su 260.000 miglia quadrate di mappa di gioco e 6.000 miglia di carreggiata, con 6 camion base, 2 camion speciali, 12 personaggi giocabili e Oltre 50 cosmetici per camion.

Alaskan Road Truckers: Highway Edition è ora disponibile su Xbox Series X|S e PlayStation 5 e include tutti i DLC rilasciati finora su PC.

Trovate il trailer di lancio qui: https://youtu.be/fz24YJXGoqw