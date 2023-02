NUOVO VIDOC IN OCCASIONE DEL LANCIO DI DESTINY 2: L'ECLISSI

In arrivo anche una nuova collaborazione tra Destiny e SteelSeries, con accessori da gaming esclusivi a tema L'Eclissi

In giornata, Bungie ci ha offerto un'occhiata dietro le quinte sullo sviluppo di Destiny 2: L'Eclissi, con un ViDoc dedicato alla nuova espansione. Il video include approfondimenti sulle funzionalità in arrivo, l'ambiente di Neomuna, la nuova sottoclasse della telascura, armi e armature esclusive, uno sguardo alla Stagione della Resistenza e molto altro ancora.



Trailer:

https://youtu.be/FGsdcjOimQM



Oggi, inoltre, Bungie e SteelSeries hanno annunciato una nuova collaborazione per una collezione di accessori da gaming in edizione limitata ispirati all'anima al neon della metropoli di Neomuna. La collezione include l'headset Arctis 7+, il mouse da gaming wireless Aerox 5, il mousepad QcK Prism XL e i copri levette analogiche KontrolFreek. I giocatori che acquisteranno gli articoli della collezione riceveranno anche degli elementi cosmetici esclusivi per Destiny 2.



I prodotti della collezione Destiny 2 e SteelSeries sono disponibili su SteelSeries.com, KontrolFreek.com, e BungieStore.com ai seguenti prezzi:

Headset wireless Arctis 7+ | Edizione Destiny 2: L'Eclissi – NA: $179,99 | EMEA: €199,99 | APAC: $199,99

– NA: $179,99 | EMEA: €199,99 | APAC: $199,99 Mouse da gaming wireless Aerox 5 | Edizione Destiny 2: L'Eclissi – NA: $149,99 | EMEA: €159,99 | APAC: $159,99

– NA: $149,99 | EMEA: €159,99 | APAC: $159,99 Mousepad QcK Prism XL | Edizione Destiny 2: L'Eclissi – NA: $69,99 | EMEA: €69,99 | APAC: $69,99

– NA: $69,99 | EMEA: €69,99 | APAC: $69,99 Nova Booster Pack | Edizione Destiny 2: L'Eclissi – NA: $34,99 | EMEA: €34,99 | APAC: $34,99

– NA: $34,99 | EMEA: €34,99 | APAC: $34,99 Copri levette analogiche KontrolFreek | Edizione Destiny 2: L'Eclissi – NA: $19,99

Destiny 2: L'Eclissi uscirà il 28 febbraio. Raggiungi la destinazione più particolare che Destiny 2 abbia mai conosciuto. Tieni testa agli spaventosi tormentatori, incontra i valorosi Solcanuvole, combatti la Legione Ombra e impedisci la devastazione nella tecnologicamente avanzata città segreta di Neomuna.

