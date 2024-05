Matthew Perry ucciso da ketamina in dosi massicce - polizia apre indagine

Spettacoli - La polizia di Los Angeles ha aperto un'indagine sulla morte dell'attore Matthew Perry. L'interprete della popolare sitcom "Friends" è morto lo scorso 28 ottobre all'età di 54 anni e il suo corpo fu rinvenuto immerso nella vasca da bagno della sua casa a Pacific Palisades. Come hanno dichiarato all'epoca i funzionari della medicina legale, il decesso era stato causato dagli "effetti acuti della ketamina", che avrebbe assunto in dosi massicce.

La Madre del bambino londinese condannata a 13 anni per omicidio colposo e all'ergastolo dell'ex partner dopo che l'abuso è culminato in omicidio. Un uomo che ha ucciso il figlio di due anni della sua ex ragazza nel sud di Londra è stato incarcerato ... Continua a leggere>>

L'indagine verificherà come l'attore abbia ottenuto la ketamina trovata nel suo organismo. Anche l'annegamento è stato indicato come un fattore che ha contribuito alla sua morte, che è stata dichiarata un incidente. In una dichiarazione rilasciata ai media, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato che sta collaborando con la Drug Enforcement Agency, l'agenzia federale antidroga, e il Servizio di Ispezione Postale degli Stati Uniti per indagare sulla morte.

Non è chiaro a che punto sia l'indagine - di cui ha parlato per primo il sito di gossip TMZ - né chi sia stato interrogato nell'ambito di essa. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha dichiarato a dicembre che erano stati trovati "alti livelli di ketamina nel campione di sangue esaminato post-mortem". Il vice medico legale Raffi Djabourian ha aggiunto che altri fattori che hanno contribuito alla sua morte sono stati la malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina, utilizzata per trattare il disturbo da uso di oppioidi. A causa dello stato di incoscienza, Perry sarebbe annegato nella vasca da bagno. "La malattia coronarica avrebbe contribuito al decesso a causa dell'esacerbazione degli effetti miocardici indotti dalla ketamina sul cuore", ha dichiarato il dottor Raffi Djabourian.

Al momento del decesso, Matthew Perry era sottoposto a trattamenti con ketamina sotto controllo medico per la depressione e l'ansia, anche se il rapporto dei medici legali ha rilevato che l'ultimo trattamento con ketamina prescrittogli risaliva a una settimana e mezza prima della morte.

All'apice della sua fama, Perry ha lottato contro la dipendenza da antidolorifici e alcol e ha frequentato più volte le cliniche di riabilitazione. Nel 2016 aveva dichiarato di non ricordare tre anni di riprese di "Friends" a causa dell'alcol e delle droghe. Dopo aver tentato di curarsi, nel suo libro di memorie ha scritto di essere rimasto per lo più sobrio dal 2001, "salvo circa 60 o 70 incidenti".