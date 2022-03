Incarcerati gli assassini del piccolo Kyrell Matthews, 41 fratture : Aveva solo due anni

La Madre del bambino londinese condannata a 13 anni per omicidio colposo e all'ergastolo dell'ex partner dopo che l'abuso è culminato in omicidio. Un uomo che ha ucciso il figlio di due anni della sua ex ragazza nel sud di Londra è stato incarcerato a vita con una pena minima di 25 anni dopo che l'orribile abuso della coppia è stato catturato in registrazioni segrete.

Kyrell Matthews è stato ucciso con 41 fratture costali e lesioni interne al momento della sua morte nell'ottobre 2019 dopo settimane di crudeltà per mano di Kemar Brown e Phylesia Shirley.

Brown, 28 anni, è stato condannato per omicidio dopo un processo all'inizio di questo mese, mentre Shirley, 24 anni, che in precedenza aveva lavorato nei servizi per l'infanzia al consiglio di Croydon, è stata assolta dall'omicidio ma giudicata colpevole dell'accusa alternativa di omicidio colposo. Ai giurati non era stato detto che Kyrell aveva subito un infortunio significativo al lato del viso nel maggio 2019, cinque mesi prima della sua morte, e aveva trascorso cinque giorni all'ospedale della Croydon University.

L'ospedale ha svolto un'indagine e ha scoperto che la spiegazione di Shirley secondo cui il bambino era caduto da un divano e aveva battuto la testa su un seggiolone era "plausibile".

Inoltre, ai giurati non è stato detto che la polizia fosse stata chiamata a un incidente domestico tre mesi prima della morte di Kyrell, ma non è stato identificato alcun reato e si diceva che il ragazzo fosse apparso “sano e guarito”.

Un passante aveva allertato gli agenti il ??17 luglio 2019 dopo aver sentito grida e urla provenire dal loro appartamento, con una voce femminile che diceva: "Smettila di colpirmi la faccia". La coppia è apparsa l'una accanto all'altra sul banco degli imputati venerdì quando Brown è stato condannato ad almeno 25 anni di carcere mentre Shirley è stata incarcerata a 13 anni. Il bambinoè stato e sentito piangere e urlare su file audio angoscianti presi dal telefono di Shirley e riprodotti ai giurati durante il processo.

Diverse registrazioni effettuate nelle ultime settimane della sua vita hanno raccolto il suono di Kyrell che veniva colpito ripetutamente con Brown urlava : "Stai zitto" e: "Devi rovinare il divertimento".

