Prime Day DEEBOT di ECOVACS: Pulizia intelligente per godersi l'estate al massimo!

L'estate ci regala un sole splendente e temperature elevate, condizioni perfette per trascorrere molte ore all'aperto. Tuttavia, la pulizia domestica richiede tempo prezioso. Oppure no? I robot aspirapolvere innovativi DEEBOT di ECOVACS sono qui per noi, offrendoci la possibilità di goderci appieno l'estate grazie alla loro avanzata tecnologia di navigazione, potente aspirazione, eccellente capacità di pulizia e altre caratteristiche eccezionali.

Il Prime Day dell'11 e 12 luglio è accompagnato da offerte speciali su DEEBOT X1 OMNI, DEEBOT X1e OMNI, DEEBOT T20 OMNI e altri robot intelligenti di ECOVACS. Queste offerte sono davvero imperdibili per veri intenditori, proprio come il milione di utenti che già possiedono un robot intelligente di ECOVACS.

DEEBOT X1 OMNI è la soluzione premium di ECOVACS. Con una potenza di aspirazione di 5000 Pa e due dischi ruotanti, non lascia nulla al caso durante la pulizia. Quando i panni sono sporchi, ritorna alla stazione di pulizia OMNI inclusa, che li mantiene puliti e freschi. Grazie alla navigazione assistita dall'intelligenza artificiale, è in grado di affrontare ogni sfida e può essere comodamente controllato tramite l'assistente vocale YIK0.

Il robot aspirapolvere DEEBOT X1e OMNI è dotato di una stazione di pulizia OMNI all-in-one, garantendo che rimanga sempre in condizioni ottimali. Il sistema di pulizia a 4 fasi assicura una pulizia profonda e potente, mentre la tecnologia AIVI 3.0 consente di rilevare gli ostacoli utilizzando l'intelligenza artificiale e di aggirarli con facilità.

DEEBOT T20 OMNI è l'ultima generazione della Serie T di DEEBOT ed è il partner ufficiale di Buddy Holly, il cane vincitore della categoria "Best in Show" al Westminster Kennel Club Dog Show di quest'anno. Il DEEBOT T20 OMNI di ECOVACS è il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one con tecnologia di lavaggio ad acqua calda. Grazie alla nuova funzione di sollevamento automatico del panno, pulisce i pavimenti duri e i tappeti in una sola volta e libera automaticamente il panno da sporco e residui, garantendo una rimozione efficace di ogni tipo di sporco, come i resti di cibo per animali. Il robot raccoglie abilmente i peli grazie alla nuova spazzola di gomma integrata.

Durante il Prime Day, sono disponibili ad un prezzo speciale anche altri prodotti di punta di ECOVACS.

Il WINBOT W1 PRO sembra essere un robot innovativo per la pulizia delle finestre. Il suo sistema automatico a spruzzo incrociato e il sistema WIN-SLAM 3.0 rivisto dovrebbero consentire una pulizia efficiente delle finestre, rimuovendo sporco e macchie. Sembra essere una soluzione comoda per pulire le finestre senza dover farlo manualmente.

Il GOAT G1 è descritto come un rasaerba robotico intelligente con una navigazione precisa al centimetro e la capacità di evitare gli ostacoli. Questo tipo di robot può semplificare notevolmente la cura del prato, permettendoti di programmarlo per tagliare l'erba in modo autonomo. La navigazione precisa e la capacità di evitare ostacoli dovrebbero assicurare che il rasaerba robotico svolga il suo compito senza problemi.

L'AIRBOT Z1 sembra essere un robot purificatore d'aria WiFi dotato di supporto AI. La sua capacità di pulire l'aria e affrontare pollini, acari, virus e batteri lo rende un'opzione interessante per chi desidera mantenere un ambiente interno fresco e salubre. La connettività WiFi e il supporto AI potrebbero consentire un controllo e una gestione comodi dell'apparecchio.

Se sei interessato a uno dei prodotti Ecovacs menzionati, potrebbe essere un buon momento per approfittare delle offerte del Prime Day su Amazon che trovi qui e ottenere uno sconto speciale. Ricorda di controllare le specifiche dei prodotti e le recensioni degli utenti per valutare se soddisfano le tue esigenze di pulizia domestica.

