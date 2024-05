EA SPORTS CELEBRA IL LANCIO DI F1 24 INSIEME ALLE STAR DELLO SPORT

Con Charles Leclerc, Alex Albon, Diogo Jota, Pierre-Emerick Aubameyang e molti altri ancora. Sintonizzatevi e guardate la live qui

Electronic Arts dà il via a uno dei weekend di gara più attesi del calendario di F1® con "The 10 Racers", una gara virtuale di F1® 24 ricca di star, prima del lancio ufficiale del videogioco.

Charles Leclerc della Scuderia Ferrari e Alex Albon della Williams Racing gareggeranno sul Circuito di Monaco a Montecarlo contro i fan della F1®, tra cui le superstar del calcio Diogo Jota e Pierre-Emerick Aubameyang, e i content creators WillNE, Chesnoid, MaximeMXM, Liam Kalevi, AverageF1Consumer, and ElReyGuiri. La live andrà in onda mercoledì 22 maggio alle ore 19:00 BST (20:00 CEST, 11:00 PDT) esclusivamente sul canale YouTube della Formula 1®.

Condotta dalla presentatrice di Sky Sports Naomi Schiff e da Matt Gallagher di P1, la gara “The 10 Racers” dà il via alla race week con l’intento di accrescere il successo del Las Vegas Showrun della scorsa stagione, per incuriosire i fan della F1® in vista del weekend. Grazie al nuovo EA SPORTS Dynamic Handling di F1® 24, gli sfidanti potranno sperimentare prestazioni realistiche e prevedibili, armati della fiducia necessaria per affrontare lo stretto circuito cittadino di 3,337 km, e avere la possibilità di fare la giusta mossa al momento opportuno.

"The 10 Racers riunisce i migliori talenti della Formula 1 e un mix di celebrities fan di questo sport per offrire una serata di gara ricca di divertimento e dare il via alle celebrazioni del lancio di F1 24", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters. "F1 24 è il gioco di Formula 1 più autentico finora realizzato e i nostri sfidanti avranno la possibilità di entrare nel paddock e sentirsi come uno dei 20 piloti nel momento in cui si spegneranno le luci".

I piloti che pre-ordinano in esclusiva digitale la F1® 24 Champions Edition* ottengono l'accesso immediato a una selezione di livree dei team di F1® della nuova stagione da utilizzare nella Prova a Tempo di F1® 23. Riceveranno inoltre Hunt e Montoya come Icone, 18.000 Pitcoin, un F1® World Bumper Pack, fino a tre giorni di accesso anticipato a partire dal 28 maggio e un VIP Podium Pass bonus. I giocatori che preordinano la Standard Edition† riceveranno 5.000 Pitcoin e un F1® World Starter Pack.