EA Sports crea una colonna sonora per il lancio di F1 22

Per la prima volta nella storia del franchise, Codemasters® ed Electronic Arts hanno rilasciato oggi la colonna sonora personalizzata per EA SPORTS F1® 22. Charli XCX, Meduza, Diplo, Jacknife & The Bloody Beetroots e BRUX ft Kimbra sono i protagonisti di una colonna sonora spettacolare, composta da 33 artisti globali pionieri del genere electronic dance, che riflette le culture dalle spiagge di Miami alle strette strade di Monaco. F1® 22 sarà lanciato il 1° luglio per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC. "Volevamo che la primissima colonna sonora di EA SPORTS F1 esaltasse l'emozione che i giocatori possono provare nel momento culminante dell'automobilismo", ha dichiarato Steve Schnur, presidente del settore musicale di Electronic Arts. "I 33 artisti provenienti da 13 nazioni rappresentano i talenti più importanti della musica elettronica, riflettono la nuova era della Formula 1 e offrono una colonna sonora che accelera attraverso le curve grazie alla diversità, alla velocità e all'imprevedibilità di collaborazioni senza pari." La colonna sonora completa del gioco F1® 22 include:

ARTIST SONG COUNTRY Alesso & Marshmello ft. James Bay Chasing Stars (VIP Extended Mix) Sweden & UK Bob Moses Broken Belief Canada BRUX ft. Kimbra Take (Pat Lok Remix) Australia, New Zealand CHAII & Party Favor Oh Nah Yeah New Zealand & USA Chapter & Verse ft. Yasmin Jane Take Control UK Charli XCX Good Ones (THAT KIND Remix) UK Charli XCX Used To Know Me UK Chase & Status ft. Ethan Holt Hold Your Ground UK Cheat Codes ft. Icona Pop Payback USA, Sweden Chris Lake, NPC A Dr** From God UK CMD/CTRL No Stress UK Danny L Harle & DJ Danny On A Mountain (Flume Remix) UK deadmau5 & Wolfgang Gartner Channel 43 Canada & USA Diplo & TSHA ft. Kareen Lomax Let You Go USA, UK Diplo, Damian Lazarus ft. Jungle Don’t Be Afraid USA, UK Eartheater Scripture USA Grafix ft. Reiki Ruawai Somewhere UK Habstrakt ft. KARRA Ice Cold France, USA Jacknife & The Bloody Beetroots Jericho Australia, Italy Joe Turner Forever UK Kavinsky ft. Cautious Clay Renegade France & USA KREAM & Millean. ft. Bemendé What You’ve Done To Me Norway, Netherlands, The Congo LP Giobbi ft. Kaleena Zanders Carry Us USA Mall Grab Breathing Australia Meduza ft. Hozier Tell It To My Heart Italy & Ireland NGHTMRE, Zeds Dead, Tori Levett Shady Intentions USA NOISY All Of U UK Öwnboss & Sevek Move Your Body Brazil Party Favor Too Much USA RL Grime & Baauer Fallaway USA Sassy 009 Blue Racecar Norway SONIKKU Lifestyle UK WHIPPED CREAM, Big Freedia,

UNIIQU3, Moore Kismet Hold Up Canada, USA,

Nuovo per la stagione 2022, F1® 22 abbraccia la nuova era della Formula 1® con auto rivoluzionarie progettate per gareggiare in modo più competitivo, F1® Sprint e momenti coinvolgenti della giornata di gara come i giri di formazione, i momenti di safety car e le soste ai box. Il gioco include anche aggiornamenti dei circuiti di Spagna, Australia e Abu Dhabi e il nuovo FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX. Per i veterani, F1® 22 amplia le sue caratteristiche con il ritorno de La mia squadra, ora con tre punti di partenza, l'acclamata Carriera decennale con funzionalità per due giocatori, il Multiplayer con split-screen offline e la VR per PC.

F1® 22 uscirà il 1° luglio 2022 per PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam. I giocatori possono preordinare la Champions Edition di F1® 22, solo digitale, per ottenere contenuti aggiuntivi e tre giorni di accesso anticipato.

