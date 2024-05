Call of Duty: in arrivo la Stagione 4

Nuove mappe: i giocatori potranno sperimentare la vita notturna al neon di Tokyo e dirigersi verso la Città delle Luci con appuntamento a Parigi. A Das Haus i player troveranno tentacoli in abbondanza, a causa di un'infestazione aliena. A metà stagione arriverà invece la nuova mappa Incline.

Le modalità Demolition, Hyper Cranked e Havoc fanno il loro ingresso in MWIII in questa stagione, mentre arrivano anche i modificatori della playlist incentrati su Headshot only, Mutation e Killstreak, oltre ad altre modalità.