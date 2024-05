Tragico Incidente Agricolo a Valeggio sul Mincio: Muore Gabriele Turrina

Gabriele Turrina, un imprenditore agricolo di 51 anni, è morto in seguito a un tragico incidente avvenuto nella sua azienda a Valeggio sul Mincio, nel Veronese. L'incidente è accaduto martedì scorso mentre Turrina lavorava nel fienile dell'azienda che gestiva insieme al fratello. Durante le operazioni, è stato colpito da una balla di fieno, che lo ha fatto cadere violentemente a terra, causandogli gravi danni al cervello. Nonostante i rapidi soccorsi e il successivo ricovero in ospedale, Turrina è deceduto domenica sera all'ospedale di Borgo Trento, dopo cinque giorni di agonia.

Questo evento ha lasciato la comunità locale e i familiari in profondo sconforto. Turrina, noto per il suo carattere gentile e generoso, lascia la moglie e due figlie adolescenti. La famiglia ha deciso di onorare le sue volontà donando i suoi organi, in linea con il suo impegno verso l'AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi).

Numerosi messaggi di cordoglio sono stati condivisi sui social media da amici e conoscenti, ricordando Turrina come una persona buona e premurosa. I funerali si terranno giovedì 23 maggio alle ore 16 presso la chiesa di Valeggio sul Mincio.