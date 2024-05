Kroos si ritira dopo gli Europei 2024: Real Madrid sarà il mio ultimo club

Sport - Toni Kroos annuncia il ritiro dal calcio. "Il 17 luglio 2014, il giorno della mia presentazione al Real Madrid, il giorno che mi ha cambiato la vita. La mia vita da calciatore, ma soprattutto come persona. Era l’inizio di un nuovo capitolo per il club più grande del mondo. Dopo 10 anni, a fine stagione questo capitolo giunge al termine. Desidero ringraziare in particolare tutti coloro che mi hanno accolto con cuore aperto e hanno avuto fiducia in me. Soprattutto vorrei ringraziare voi, cari madridisti, per il vostro affetto e il vostro amore dal primo all’ultimo giorno. Allo stesso tempo questa decisione significa che la mia carriera da calciatore attivo finirà quest’estate dopo gli Europei. Come ho sempre detto: il Real Madrid è e sarà il mio ultimo club", scrive su Instagram Toni Kroos annunciando il suo ritiro dal calcio giocato al termine dei prossimi Europei.

"Sono felice e orgoglioso di aver trovato nella mia mente il momento giusto per la mia decisione e di poterlo scegliere da solo. La mia ambizione è sempre stata quella di finire la mia carriera al massimo del mio livello di prestazione. Da adesso in poi c’è un solo pensiero guida: andiamo a vincere la 15/a Champions League!! HALA MADRID E NADA MAS!”, conclude il 34enne centrocampista tedesco.