3 motivi per cui le aziende scelgono il digital marketing

Le opportunità offerte ad aziende e professionisti dal marketing digitale sovrastano di gran lunga quelle rese una volta possibili dalle tecniche di promozione tradizionali.

Grazie agli strumenti del web e alla targetizzazione è oggi possibile raggiungere nicchie specifiche di pubblico che presenta esattamente le caratteristiche del cliente ideale che si intende intercettare.

La SEO consente ad attività geolocalizzate in aree remote di raggiungere con pochi click migliaia di utenti in ogni parte del mondo e campagne di digital PR si affiancano a quelle tradizionali per espandere l’autorevolezza dei marchi su scala nazionale e globale, semplificando procedure e costi.

Insomma, il marketing rappresenta una risorsa importantissima e a fronte di una miriade di agenzie presenti sul mercato, solo poche riescono effettivamente a offrire un servizio che fa la differenza per il cliente finale. Tra queste figura Elemaca, agenzia SEO in Italia, impegnata dal 2017 nell’aiutare attività e professionisti a ottenere visibilità online.

Ma quali sono i motivi per cui le aziende investono in marketing?

Costi competitivi

Immaginiamo per un attimo di confrontare l’investimento di risorse necessarie a organizzare una fiera o un evento in presenza, col quale raggiungere qualche centinaio di persone, con quelle per la creazione di una Adv su Facebook capace di raggiungere con pochi click un pubblico globale.

Quale delle due rappresenta un investimento migliore per l’azienda?

Se da un lato rimane indubbia l’importanza di entrare in diretto contatto con il pubblico attraverso eventi dal vivo, dall’altro è innegabile che, per le aziende, investire in marketing digitale risulti la scelta più sensata nelle altre fasi promozionali dell’anno.

La riduzione dei costi però non si misura solamente nella possibilità di parlare simultaneamente a un numero sempre più vasto di persone, ma anche dal risparmio che nasce dalla possibilità di individuare subito quelle giuste.

Se un banner cartaceo piazzato su un’autostrada viene visto indistintamente da tutti, annunci a pagamento o contenuti ottimizzati per la SEO riescono a intercettare immediatamente solo le persone interessate all’acquisto di quei prodotti.

Semplificazione del processo

Gli strumenti digitali rendono estremamente intuitivo monitorare il processo di promozione, analizzarne i costi e valutarne le strategie.

Capire quali contenuti di comunicazione permettono migliori risultati di altri diventa semplice: quando si tratta di campagne di email marketing è possibile tracciare il tasso di apertura delle singole email; nelle campagne di lead generation si può osservare il comportamento dell’utente sulla pagina di atterraggio e tracciare in questo modo le sue preferenze, ma anche individuare i fattori critici sui quali intervenire.

Possibilità di raggiungere un pubblico globale

Il marketing digitale abbatte le barriere geografiche e permettere di raggiungere un mercato globale livellando le disparità altrimenti legate alla geolocalizzazione e aumentando di gran lunga il ventaglio di opportunità di crescita dei brand.