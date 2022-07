Fare Digital PR con il social media marketing

Quando si parla di marketing online e di digital PR , ci si riferisce essenzialmente ad una serie di attività finalizzate alla diffusione di un brand e alla sua valorizzazione attraverso gli strumenti digitali e le risorse online. In particolare, oltre alle tecniche per creare contenuti SEO, un altro elemento da considerare è l’importanza delle piattaforme social.

Infatti, per quanto siano spesso utilizzate per semplice intrattenimento, queste piattaforme rappresentano invece uno strumento di marketing e di promozione molto potente ed efficace: occorre ovviamente conoscere i metodi e le tecniche per trarne vantaggio.

La gestione delle pagine social e la pianificazione di contenuti e attività realizzate con cura possono offrire la possibilità di aumentare il traffico sul proprio sito e, di conseguenza, di incrementare il business. Ad esempio, un video pubblicato su YouTube che riceva migliaia di visualizzazioni, provoca a catena un elevato traffico sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook, trasformandosi di conseguenza in una strategia di marketing a tutti gli effetti.

Naturalmente, è necessario chiedere consulenza ad un’agenzia SEO specializzata, o comunque ad un professionista esperto nelle strategie di digital PR e di marketing online. Il servizio offerto da digitalpr.store consiste nella possibilità di utilizzare una piattaforma di pubblicazione che consente di diffondere nel web i propri contenuti e di incrementare il brand awareness mediante l’uso della tecnica di link building. Grazie alla presenza di uno store interamente dedicato al content marketing, ognuno può promuovere la propria attività con il metodo preferito: storytelling, creazione di comunicati stampa, pubblicazione di contenuti di qualità su un’ampia scelta di siti eccellenti e così via.

Gestione corretta delle pagine social per promuovere un’azienda

Come abbiamo detto, le pagine social rappresentano un validissimo strumento per portare traffico e visibilità e per rendere il proprio brand più evidente. Si può dire che spesso le pagine social, se gestite con efficacia e attenzione, possano diventare un vero punto di riferimento per clienti e potenziali clienti.

Naturalmente, raggiungere questo risultato non è semplicissimo: è necessario poter contare possibilmente su un professionista esperto di social media marketing, che sappia non solo creare contenuti validi e apprezzabili, ma anche capire come sfruttare i vantaggi che i social network possono offrire in relazione al tipo di business da promuovere.

L’attività di social media marketing, infatti, oltre alla conoscenza e all’applicazione delle tecniche SEO, necessita l’utilizzo di strumenti appositi e lo studio di strategie definite con attenzione al fine di raggiungere obiettivi specifici. La competenza è molto importante poiché, se non viene studiato con attenzione, il social media marketing può comportare l’effetto contrario.

Una campagna marketing costruita avvalendosi degli strumenti social include generalmente contenuti multimediali di forte impatto, soprattutto immagini e video. La scelta e la realizzazione di tali contenuti è di importanza fondamentale per creare un profilo social efficace e professionale.

Una caratteristica delle piattaforme social è quella di fornire un tipo di comunicazione immediata: testi brevissimi, quasi inesistenti, ad accompagnare immagini forti, video d’effetto, montaggi creativi e file multimediali in genere. Nel caso di un profilo aziendale o comunque professionale, è necessario che i contenuti vengano sempre realizzati e scelti con la massima cura nel rispettare e rafforzare l’immagine del brand.

Un profilo social ben costruito deve attirare senza creare disagio, e deve presentare immagini e contenuti tali da evidenziare le caratteristiche del marchio e le scelte aziendali.

A chi affidare la realizzazione dei contenuti?

I contenuti, che si tratti di un blog, di una pagina social o di un sito aziendale, sono di estrema importanza, e soprattutto devono corrispondere ad un elevato livello di qualità. Come abbiamo detto, la presenza di contenuti aggiornati e ben fatti in un sito o in un blog determina un buon posizionamento nelle ricerche su Google, il che costituisce senza dubbio un elemento di prestigio e di forza per qualsiasi attività.

In particolare, per la gestione di una pagina social, i contenuti devono essere chiari, immediati e realmente attinenti all’attività che si desidera promuovere. Un messaggio poco chiaro o di difficile comprensione non arriverà mai a catturare l’attenzione dei visitatori, mentre, al contrario, in ambito social le visualizzazioni sono determinanti, e i testi vengono arricchiti con keywords, hashtags e altri elementi che ne rafforzano l’efficacia.

Altre News per: faredigitalsocialmediamarketing