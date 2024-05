Roma-Genoa 1-0 - occhi puntati sulla finale dell'Atalanta

Sport - La Roma batte in casa il Genoa per uno a zero e si assicura nel posticipo di serie A il sesto posto in campionato. E' Lukaku a segnare a 11 minuti dal termine, a far salire la squadra a 63 punti e a far sperare ancora i tifosi della Roma in un posto in Champions. La condizione è che l'Atalanta si aggiudichi l'Europa League e che arrivi quinta in campionato.

C'era un'enorme attesa nel vedere Marcel Jacobs, tornare a gareggiare in Italia. E l'azzurro non ha deluso, vincendo i 100 metri allo Sprint Festival dello Stadio dei Marmi di Roma. Il bi campione olimpico, ha fatto registrare un tempo di 10?07