Frosinone - omicidio a Villa Latina: 42enne ucciso a coltellate dopo una lite

Cronaca - Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite questa sera a Villa Latina, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto e un uomo sarebbe stato portato in caserma.

