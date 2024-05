GTA Online: completa Il Furto ai gangster e ottieni la Übermacht Cypher

In più, ricompense triple in Atterra e sotterra e nei Salti col paracadute Junk Energy, GTA$ e RP doppi nelle gare aeree e altro ancora

Jamal, il cugino di Yusuf Amir, è un grande amico di King Tiny, ex pezzo grosso dei Ballas riciclatosi successivamente come conduttore di podcast. Tuttavia, al momento quest'ultimo è detenuto nella stazione di polizia di Mission Row. Trova un modo per infiltrarti nella stazione, trarre in salvo King Tiny e rubare la preziosa Übermacht Cypher (sportiva), dotata di targhe personalizzate dei Los Santos Panic in edizione limitata, per completare Il Furto ai gangster e, se lo desideri, riscattare questa vettura unica.

Per iniziare, acquista uno sfasciacarrozze dal sito web di Maze Bank Foreclosures all'interno di GTA Online e modificalo a tuo piacimento, dopodiché usa il computer dello sfasciacarrozze e la parete di pianificazione per selezionare un obiettivo e dare il via alla tua operazione.

Obiettivi extra dei Furti dello sfasciacarrozze : Pfister Neon (sportiva) | Albany Brigham (muscle car)

Bonus sui Progressi della carriera

Mettiti in contatto coi cugini Amir comprando uno sfasciacarrozze e sfruttate le vostre conoscenze combinate del mercato automobilistico di Los Santos per rubare e rivendere vetture di pregio. Così facendo, scalerai i livelli dei Progressi della carriera e riceverai ricompense degne di un vero fanatico delle auto, come il Cappellino Red's per il completamento delle sfide base del livello 1, o addirittura un Buzzard d'assalto dorato , premio per le attività più impegnative del livello 4.

Tieni traccia dei tuoi progressi attraverso il menu di pausa o il sito di GTA Online.

GTA$ e RP tripli in Atterra e sotterra

Unisciti a una squadra di paracadutisti e attacca e difendi insieme a loro per avere la meglio in Atterra e sotterra , che offrirà ricompense triple fino al 22 maggio.

GTA$ e RP tripli nei Salti col paracadute Junk Energy

Metti alla prova i limiti dei tuoi nervi partecipando ai Salti col paracadute Junk Energy . Apri il paracadute, attraversa i checkpoint e atterra con successo nella zona designata per ottenere GTA$ e RP tripli . Questi premi raddoppieranno con ricompense sestuple per gli abbonati a GTA+.

Completa la sfida settimanale ottenendo la medaglia d'oro in 5 Salti col paracadute Junk Energy per ricevere 100.000 GTA$ aggiuntivi. Cerca l'icona del paracadute bianco sulla mappa per prendere parte a uno dei 10 salti giornalieri e tieni traccia della tua partecipazione attraverso il menu Interazione, selezionando Tutti i collezionabili > Collezionabili giornalieri.

GTA$ e RP doppi nelle gare aeree

Spicca il volo e accelera a manetta per puntare alla vittoria nelle gare aeree , che offriranno GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. Questi premi raddoppieranno per gli abbonati a GTA+, che potranno ricevere ricompense quadruple .

Per avviare una gara aerea, apri la scheda Online del menu di pausa e seleziona Attività > Avvia attività > Create da Rockstar > Gare.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Simeon ha rifornito l'autosalone Premium Deluxe Motorsport di una selezione di veicoli nuovamente disponibili, pronti per essere ammirati dai clienti:

Enus Stafford (berlina)

Lampadati Pigalle (sportiva classica)

Nagasaki Hot Rod Blazer (fuoristrada)

Vapid Riata (fuoristrada)

Dinka Doppia T (moto)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Dai un'occhiata al dinamico e scintillante duo di SUV che campeggia nella vetrina di Luxury Autos: il Bravado Dorado (SUV) e l'Albany Cavalcade XL (SUV).

Vai da Hao's Special Works nell'Autoraduno di LS su PS5 e Xbox Series X|S per osservare da vicino il veicolo di prova premium di questa settimana: una Grotti Brioso R/A (compatta) con verniciatura Camaleonte viola/verde cangiante, sospensioni brevettate e altre personalizzazioni.

Piazzati per quattro giorni consecutivi nei primi cinque posti nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere il veicolo trofeo di questa settimana: la Vapid Dominator ASP (muscle car). Utilizza le strutture dell'area di prova dell'Autoraduno di LS per scoprire di cosa sono capaci in pista l'Ocelot Lynx (sportiva), la Dinka Jester (sportiva) e la Pegassi Vacca (supercar).

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per provare a vincere il primo premio di questa settimana: la Karin Sultan Classic (sportiva).

SCONTI

Aiuta la tua operazione criminale a raggiungere la quota di crociera. Gli hangar e le loro migliorie e modifiche sono scontati del 30% fino al 22 maggio, così come una selezione di velivoli che comprende svariati elicotteri Buckingham:

Hangar e relative migliorie e modifiche – 30% di sconto

Recupero di carichi aerei dal personale dell'hangar – 50% di sconto

Buckingham Swift Deluxe (elicottero) – 30% di sconto

Buckingham SuperVolito Carbon (elicottero) – 30% di sconto

Buckingham Conada (elicottero) – 30% di sconto

Buckingham Volatus (elicottero) – 30% di sconto

Jobuilt Velum a 5 posti (aereo) – 30% di sconto

Pegassi Osiris (supercar) – 40% di sconto

Declasse Draugur (fuoristrada) – 40% di sconto

Lampadati Komoda (sportiva) – 40% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Coltello a serramanico (40% di sconto) | Mitra tattico | Fabbricavedove | Pistola mitragliatrice | Doppietta canne mozze | Fucile da cecchino pesante (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Molotov | Mine di prossimità | Gas lacrimogeno | Giubbotti antiproiettile