La Stagione 23 scatena il caos con la rielaborazione del crafting, le granate a impatto, il nuovo Battle Pass e molto altro ancora.

Bohemia Interactive svela Vigor Turmoil, un nuovo capitolo infuocato nelle Terre Esterne. Mentre le nubi rosse si addensano e la devastazione incombe, gli abitanti delle Terre Esterne devono adattarsi o morire. Con un nuovo e grintoso Pass Battaglia, una rielaborazione del Crafting, nuovi ed esplosivi consumabili, oltre a intensi eventi Shootout e un nuovo evento Loot negli Incontri, la strada per la sopravvivenza non è mai stata così insidiosa.

Entra in una landa desolata post-apocalittica dove i rottami recuperati diventano attrezzi per la sopravvivenza. Grazie ai cosmetici recuperati, alle granate a impatto, all'evento Loot "Unexploded Missile" e agli eventi regolari Shootout e Carnage, la Stagione 23 offre un'esperienza davvero adrenalinica.

Rework del Crafting

Il nuovo rework del Crafting preparerà meglio gli Outlander alla battaglia. Con il Batch Crafting si può dire addio alla creazione di oggetti una tantum, perché il Crafting Table ora dà un boost che riduce il tempo necessario per creare oggetti a partire dai materiali. È inoltre possibile creare armi e materiali di consumo con i piani a partire dal livello 1, e la creazione di munizioni non richiede più il possesso di un piano per le armi. Una nuova pressa per munizioni, disponibile al livello 2 del Rifugio, permette di creare vari tipi di munizioni man mano che vengono potenziate.

L'interfaccia utente semplificata per il crafting rende più facile che mai essere sempre pronti e riforniti, con la Crafting tab ora disponibile attraverso il Workbench.

Un Pass Battaglia sorto dalle ceneri

Il Pass Battaglia della Stagione 23 presenta 75 livelli di ricompense post-apocalittiche, tra cui armature arrugginite, maschere di fortuna, zaini logorati dalle intemperie e attrezzi forgiati con metallo contorto e tessuto bruciato. Poiché il Pass Battaglia presenta 25 livelli in più rispetto al solito, arriva con una curva XP ridotta.

Missili in avvicinamento, caos assicurato

È stato introdotto l'Evento Loot Unexploded Missile, una nuova feature degli Incontri ad alta intensità. I missili si schiantano sulla mappa a metà partita e i giocatori possono rischiare tutto per disarmarli attraverso un nuovo minigioco. Se si riesce nell'intento, si può ottenere un bottino utile o aprirli con gli esplosivi per un approccio più diretto. Ma attenzione, le radiazioni aggiungono un ulteriore livello di pericolo a ogni drop.

Nel frattempo, è stata aggiunta anche la nuovissima Granata a Impatto. Questa granata esplode al minimo contatto, colpendo i nemici e dando loro gli effetti di barcollamento e flash. Gli archi di lancio migliorati rendono più efficaci anche tutti i consumabili da lancio.

Nuove Modalità Carnage per Shootout

La stagione 23 introduce nuovi eventi regolari Shootout Carnage, inclusi:

Blade Carnage – solo coltelli

– solo coltelli Hunter’s Carnage – solo balestre

– solo balestre Pioneer Carnage – dove saranno disponibili solo le armi e i consumabili appena aggiunti

– dove saranno disponibili solo le armi e i consumabili appena aggiunti Weapon Carnage – armi fisse

Sentite le radiazioni

In questa stagione, gli effetti visivi delle radiazioni migliorati faranno il loro ingresso nelle Terre Esterne. Questi effetti sono visibili nel cielo e sulla mappa e aggiungono venti ambientali minacciosi, rendendo ogni Incontro più coinvolgente e inquietante.

Distruggete tutto con l‘Annihilator Pack

Terrorizzate le Terre Esterne con il temibile Annihilator Pack, con un costume brutale realizzato con pneumatici di scarto e una potenza di fuoco devastante. Con una varietà di armi e un arsenale di munizioni, consumabili, biglietti di potenziamento e corone, il dominio è a portata di mano.

Ritornano le esclusive dedicate alle piattaforme

Ottenete ricompense stagionali esclusive con gli abbonamenti Xbox Game Pass Ultimate e PlayStation®Plus:

Deadly Sunset Rewards (Xbox) - Colpite dall'ombra con equipaggiamento esclusivo e un arsenale infuocato.

- Colpite dall'ombra con equipaggiamento esclusivo e un arsenale infuocato. Tropical Heat Rewards (PlayStation) - Portate il fuoco sul campo di battaglia con i cosmetici bruciati dal sole, oltre ad armi, casse e munizioni.

E c’è anche di più

Oltre agli aggiornamenti principali, la stagione introduce anche alcune modifiche alla qualità della vita, tra cui una maggiore flessibilità dei preset del guardaroba, oltre a diverse modifiche e correzioni generali.