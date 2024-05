IL Cosplay Grand Tour by Riot Games arriva a FALCOMICS

A pochi giorni dalla tappa inaugurale al COMICON Napoli, siamo già pronti a proseguire il Cosplay Grand Tour by Riot Games con il secondo appuntamento, che andrà in scena al FalComics di Falconara Marittima. Il Cosplay Grand Tour, progetto dedicato a tutti i cosplayer italiani e agli amanti dei titoli Riot Games e sviluppato in diverse tappe, è pensato per celebrare la community passando per alcuni dei principali festival italiani dedicati alla cultura pop.

Il primo step del tour, culminato nell’ultimo giorno di COMICON Napoli, ha riscosso un grande successo grazie ad alcune splendide creazioni dei partecipanti che hanno mandato i fan in visibilio. Già selezionati i primi vincitori, tra cui il primo qualificato per la finalissima di novembre, che si svolgerà durante Lucca Comics & Games.

Di seguito, i vincitori delle varie categorie a COMICON Napoli:

Miglior Interpretazione |bibus_sama, con Jinx

Miglior Armor/Prop |angelica_cosplay, con Kayle

Miglior Sartoriale | twilight_princess.cosplay, con Vi

Premio Community |stefano.aran, con Pantheon

Miglior costume assoluto (e qualificato per la finalissima) | efreya_cosplay, con Milio

A questo link è disponibile uno splendido recap della prima tappa del Tour svoltasi a COMICON Napoli.

Tutto pronto quindi per la seconda tappa, che si svolgerà a Falconara Marittima (AN), dove dal 24 al 26 maggio avrà luogo FalComics, festival che in breve tempo è diventato una delle realtà nostrane più amate a livello nazionale e internazionale. Partner della manifestazione, Riot Games ospiterà nel giorno conclusivo il secondo appuntamento del Cosplay Grand Tour, e il tema sarà una delle linee di aspetti più apprezzate di League of Legends: Empireo, che fa anche parte dello speciale evento in-game di questi giorni atto a celebrare i Mid Season Invitational 2024 di League of Legends, in corso di svolgimento a Chengdu, in Cina.

Il tour è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, tutte le categorie inerenti al mondo Riot Games saranno valide, compresi costumi “Original”, ideati a somiglianza di un personaggio del mondo Riot Games in chiave originale, inoltre saranno ammessi aspetti alternativi sia di League of Legends che di VALORANT.

È possibile pre-iscriversi alla seconda tappa del Tour tramite il form dedicato disponibile a questo link.L’iscrizione dovrà essere poi confermata in loco, presso il Palco East di Piazza Catalani nella mattinata del 26 maggio entro le ore 13:00, con inizio dello show previsto per le 15:00.

Anche questa seconda tappa sarà coordinata da CLIC - Community of League of Legends Italian Cosplayers - e presentata da Icon Stitch, cosplayer professionista nonché ideatrice del progetto.

Il miglior costume assoluto di ogni tappa avrà accesso alla finalissima di Lucca Comics & Games, per la quale è richiesto a ogni vincitore di realizzare un costume originale a tema Arcane - la serie televisiva ispirata a League of Legends, finanziato da Riot Games, mentre i vincitori delle altre categorie riceveranno degli scatti d’autore e speciali omaggi Riot Games.

A comporre la giuria e decretare i vincitori di questa seconda tappa saranno ellie.amber, Maki Eraclea e Valery.606.

Il Tour continuerà subito dopo FalComics con il terzo appuntamento previsto a Etna Comics (presentato da Zeronikib e organizzato da CS Italia A.S.D.) per poi proseguire a Riminicomix, fino alla tappa conclusiva che si svolgerà durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games.

Per tutti i dettagli e il regolamento completo del Cosplay Grand Tour by Riot Games, visitate questo link.

Maggiori dettagli sulle prossime tappe, festival e tematiche saranno svelati a brevissimo, ma ora è tempo di FalComics!