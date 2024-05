SPIN MASTER AL PLAY MODENA 2024 CON

RISIKO!, RUBIK’S E UN NUOVO PARTY GAME

IN ANTEPRIMA ASSOLUTA

Al festival del gioco l’attesissima finale del celebre Torneo Nazionale 2024 di RisiKo! nel quale 40 giocatori da tutta Italia gareggiano per diventare il nuovo Campione Nazionale di RisiKo! 2024. Per tutti i visitatori la possibilità di giocare su una versione gigante dell’iconica plancia

Carolina Guidetti, speedcuber e star dei social, e Hyde, mago del cubo di Rubik e content creator, incontreranno il pubblico in una riproduzione “maxi” di Rubik’s, l‘originale Cubo di Rubik

Presentato in anteprima assoluta If You Know You Know, il primo Party Game targato Spin Master, il cui lancio è previsto nel Natale 2024

Al Play Modena, il festival del gioco che si terrà da venerdì 17 a domenica 19 maggio nel quartiere fieristico di Modena, Spin Master - Editrice Giochi offre speciali momenti di svago e divertimento con i suoi iconici brand: RisiKo!, il gioco di strategia per antonomasia, Rubik’s, l’originale cubo di Rubik, e un’importante novità del Natale 2024 in anteprima assoluta, If You Know You Know, il primo Party Game della multinazionale canadese.

È attesissima la finale del Torneo Nazionale 2024 di RisiKo!, l’annuale sfida che da decenni coinvolge tutti gli appassionati del celebre board game. L’avvincente gara si svolgerà al Play Modena il 18 e 19 maggio nello stand A17 e vedrà 40 finalisti provenienti da tutta Italia – selezionati in mesi di partite che hanno coinvolto centinaia di giocatori dal vivo e sul web – impegnati a togliere lo scettro al Campione Nazionale in carica, l’informatico Giuseppe Santo. La finalissima, visibile in streaming sul canale Twitch di ioGioco (http://twitch.tv/iogiocotv), sarà disputata domenica 19 maggio dopo una fase eliminatoria e 2 semifinali.

Sarà anche possibile per tutti i visitatori giocare a RisiKo! nella riproduzione gigante dell’iconica plancia, sfidandosi in appassionanti sfide nel gioco di strategia più amato in Italia con oltre 100.000 pezzi venduti all’anno e che, in oltre 45 anni di storia, ha unito oltre 10 milioni di italiani di ogni età. Con centinaia di tornei regionali e nazionali organizzati dagli anni ’80 a oggi, 2.500.000 partite disputate nella versione digital, 30 RisiKo! Club ufficiali sparsi su tutto il territorio italiano da Nord a Sud, RisiKo! è uno dei giochi più famosi in Italia, e quello con la community più forte e attiva, tanto che la parola “risiko” è usata quotidianamente nel linguaggio comune e in quello dei media come sinonimo di strategia.

Spin Master – Editrice Giochi porta al Play Modena anche il rompicapo più giocato al mondo, Rubik’s, l’originale Cubo di Rubik inventato da Erno Rubik nel 1974, che quest’anno festeggia i suoi primi 50 anni. Tutti gli appasionati del celebre poliedro potranno scoprire i trucchi per risolverlo e incontrare i suoi due Ambassadors all’interno di una versione “maxi” del Cubo: sabato 18 maggio la star dei social e speedcuber Carolina Guidetti e domenica 19 maggio il mago del cubo di Rubik e content creator Hyde.

Infine, si potrà giocare in anteprima assoluta alla versione inglese di If You Know You Know, il Party Game perfetto per sfidare i propri amici, che Spin Master lancerà in italiano nel Natale 2024.