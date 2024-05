QoS Telecom e Cambium Networks - fornire connettività e aggiungere valore ai dati

In qualità di specialista nel Wi-Fi as a service (WAAS), QoS Telecom, in Guadalupa, ha potuto soddisfare le esigenze di connettività degli utenti con l'aiuto di Cambium Networks, installando 1.600 hotspot Wi-Fi. "QoS Telecom ha dovuto affrontare une difficile sfida: distribuire 1.600 hotspot Wi-Fi quando l'autorità locale della Guadalupa ha richiesto i nostri servizi", afferma Jean-Luc Volcovici, CEO di QoS Telecom. L'obiettivo di questo progetto era quello di offrire connettività gratuita a tutti gli utenti business e ai visitatori, sfruttando al contempo i dati generati attraverso il captive portal per migliorare l'attrattività del territorio della Guadalupa, l’arcipelago delle Antille francesi nei Caraibi. "Le nostre soluzioni "Wi-Fi per una regione intelligente" corrispondono perfettamente alle aspettative dell'autorità locale e sono state ampiamente testate. Abbiamo anche potuto avvalerci dell'esperienza acquisita durante l'implementazione del progetto Syndicat Mixte Val de Loire Numérique, il più grande progetto Wi-Fi territoriale in Francia. Si è trattato di una vera e propria sfida, prima in termini tecnici, poi in termini organizzativi, in quanto abbiamo dovuto sincronizzare i nostri rollout con quelli delle reti in fibra ottica gestite dall'autorità locale, e infine in termini di logistica per il trasporto delle attrezzature e la pianificazione dei lavori", spiega Jean-Luc. Grazie al portale di comunicazione che gestisce gli accessi e i dati degli utenti, è possibile conoscerli meglio, produrre statistiche di utilizzo e comprendere i flussi in un'area. "Questa seconda parte del progetto era molto importante per noi: oltre a offrire un accesso di base a Internet ai suoi utenti, offre all'ente locale i mezzi per sfruttare al meglio i dati nell'ambito di un approccio di sviluppo economico e di marketing territoriale. L'analisi dei dati fornisce una visione precisa dei percorsi dei visitatori e consente all'ente locale di adattare i propri contenuti per offrire una migliore esperienza ai turisti e un mezzo più efficace per gli inserzionisti", spiega Jean-Luc. "La connettività dei visitatori e la raccolta, l'archiviazione e l'utilizzo dei dati utili all'ente locale dipendono soprattutto da una rete wireless sicura e ad alte prestazioni. È quello che abbiamo costruito con le soluzioni Wi-Fi di Cambium Networks". Wi-Fi territoriale in Guadalupa: un cliente entusiasta e "più che soddisfatto". "Il progetto iniziale prevede l'installazione di 1.600 access point in 4 anni. Nei 32 comuni della Guadalupa, abbiamo un totale di 300 siti, ognuno dei quali è stato oggetto di un sopralluogo. Questo ha contribuito a rassicurar le autorità locali", afferma Jean-Luc. QoS Telecom si posiziona come fornitore di servizi di accesso ad altissima velocità "di classe carrier” e questo è stato il fattore chiave nella scelta di Cambium Networks per questa collaborazione. Le soluzioni Wi-Fi di Cambium rispondevano perfettamente alle nostre aspettative in termini di raccolta dati e sicurezza, ed erano disponibili a magazzino. Se a ciò si aggiunge un prezzo competitivo, l'equazione è risolta. Questo primo progetto è partito alla grande e il risultato è molto positivo. L'integrazione dei prodotti Cambium è avvenuta senza problemi, grazie al trasferimento di competenze fornito dal team tecnico. Questo supporto, sia tecnico che tecnologico, ha contribuito in modo determinante al successo del progetto", conclude Volcovici. La soluzione Wi-Fi “as a service” e gestione intelligente dei dati In qualità di leader nel Wi-Fi as a service (WAAS), QoS Telecom si è assicurata di poter soddisfare le esigenze di connettività degli utenti della Guadalupa con l'aiuto di Cambium Networks. "La nostra proposta è un'offerta chiavi in mano completamente gestita in modalità MSP (Managed Service Provider). Offriamo un servizio completo, dallo studio dei siti e dell'architettura di rete al suo mantenimento in condizioni operative. A questa proposta di connettività aggiungiamo la raccolta, l'archiviazione e lo sfruttamento dei dati. Garantiamo inoltre che i nostri servizi siano conformi alla legislazione vigente, in particolare per quanto riguarda la raccolta e l'utilizzo dei dati di rete", spiega Jean-Luc. L'infrastruttura tecnica del Wi-Fi territoriale si basa su 3 elementi chiave: - access point Cambium Networks Wi-Fi6 indoor e outdoor XV2-2X e XV2-2T, distribuiti localmente. - Accesso a Internet, collegato alla rete locale tramite un collegamento backhaul. Nel caso della Guadalupa, questo accesso è fornito tramite collegamenti in fibra; - la piattaforma di gestione CnMaestro di Cambium Networks, integrata con la piattaforma di servizi gestita da QoS Telecom, che gestisce anche le operazioni sui Big Data. In secondo luogo, per soddisfare i requisiti di sicurezza del Wi-Fi pubblico, un tunnel VPN protegge i flussi inviati al nucleo di rete centralizzato in un data center in Guadalupa.