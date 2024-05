Chef Rubio aggredito brutalmente fuori dalla sua abitazione - Video

Gabriele Rubini, noto come Chef Rubio, ha denunciato un'aggressione avvenuta sotto la sua abitazione. L'ex rugbista e celebre volto televisivo ha dichiarato sui social che sei persone lo hanno atteso fuori casa, bloccando il cancello e aggredendolo violentemente. Rubio ha attribuito l'attacco a "sionisti", pubblicando immagini del suo volto insanguinato e della sua vettura danneggiata.

L'aggressione è avvenuta il 15 maggio 2024, e Rubio ha condiviso dettagli dell'incidente sui suoi profili social, suscitando un ampio dibattito online. La polizia e i carabinieri stanno indagando sull'accaduto, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulle identità degli aggressori o sui motivi specifici dell'attacco.

Rubio è noto per le sue posizioni critiche verso Israele e per le sue dichiarazioni controverse, che in passato gli hanno causato tensioni e denunce. L'episodio ha riacceso le discussioni sulle sue opinioni politiche e sulle sue frequenti polemiche pubbliche.