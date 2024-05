UBISOFT COMUNICA I DATI RELATIVI AGLI UTILI DELL'ANNO 2023-24

Registra le prenotazioni nette annuali e del quarto trimestre

Miglioramento delle metriche delle attività: 138 milioni di utenti unici attivi su console e PC, in crescita del 4% su base annua e le ore totali di gioco sono aumentate del 12% su base annua, con un PRI orario più elevato.

Arcobaleno sei ® E Assassin's Creed ® entrambi i franchise hanno ottenuto una crescita netta delle prenotazioni molto forte e ciascuno ha beneficiato di solide basi di fan di oltre 30 milioni di giocatori attivi unici.

Sovraperformance del catalogo precedente in particolare guidato dallo stellare Rainbow Six ® Prestazione vincente.

Ritorno ad una forte sequenza di uscite di qualità progettati per essere venditori a lungo termine.

Partenariati B2B sul catalogo arretrato che aumenta il valore della vita dei titoli e sullo streaming, inclusa la licenza per lo streaming Activision Blizzard diritti su base non esclusiva.

Sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo annuale di riduzione dei costi di 200 milioni di euro entro l’anno fiscale 26: di circa 150 milioni di euro nel FY24. Riduzione base costi fissi

FY24 in linea con gli obiettivi: Risultato operativo non-IFRS pari a 401 milioni di euro e Cash Flow operativo non-IFRS di 91 milioni di euro.

Forte formazione per il 2024-25: Assassin's Creed ® Ombre, Rainbow Six ® Cellulare, Fuorilegge di Star Wars ™ , La divisione ® Rinascita e XDefiant. Ubisoft Forward si svolgerà il 10 giugno e fornirà aggiornamenti sulle prossime versioni.

Obiettivi 2024-25: Solida crescita delle prenotazioni nette, leggero aumento del reddito operativo non-IFRS e crescente flusso di cassa non-IFRS da operazioni che portano a un Free Cash Flow positivo.

Focus strategico rafforzato su due pilastri, sfruttando i punti di forza di Ubisoft con l'obiettivo di favorire una crescita redditizia e una ricorrenza sostenibile : 1/ Riacquistare la leadership nelle avventure open world e 2/ Espandere la presenza sulle esperienze native di Games-as-a-Service (GaaS), sfruttando gli sforzi continui su tecnologie proprietarie all'avanguardia come fattore di differenziazione.

Focus strategico focalizzato su due verticali principali: Open World Adventure e Games-as-a-Service nativi

Nell'anno fiscale 24, abbiamo realizzato i primi rendimenti derivanti dalla nostra continua trasformazione, avanzando sulla nostra strategia per espandere la portata globale dei più grandi marchi di Ubisoft e migliorare il nostro modello ricorrente attraverso giochi live di lunga durata.

Il risultato di un'analisi di mercato dettagliata e di un investimento organico pragmatico e più selettivo strategia, abbiamo scelto di sfruttare i nostri punti di forza e stiamo affinando il nostro focus strategico su due verticali, Open World Adventures e nativo GaaS esperienze. Questo focus non solo offre una crescita redditizia e prospettive di recidiva, ma ci consente anche di sfruttare e fertilizzare meglio i marchi consolidati di Ubisoft, nonché i continui investimenti mirati in tecnologie proprietarie per raggiungere e sostenere un vantaggio competitivo.

Il primo obiettivo è tornare alla leadership nel segmento delle avventure open world, che sono immersive mondi con una ricca tradizione che coinvolgono profondamente i giocatori. Il mercato delle avventure Open World rappresenta oggi 25 miliardi di euro e si prevede che crescerà nei prossimi anni. Questo mercato è dinamico, spesso beneficia di innovazioni tecnologiche ed è caratterizzato da elevate barriere all’ingresso. Ubisoft può contare su grandi franchise come Assassin's Creed e Far Cry ® , La divisione ® , Ricognizione fantasma ® e Star Wars per affrontare questo mercato. Ciò inizierà nell’anno fiscale 2024-25 con il lancio di Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Shadows e continuerà negli anni futuri offrendo esperienze coinvolgenti che attirano più giocatori nei nostri universi e raggiungono un nuovo pubblico, in particolare grazie al multiplayer e ai dispositivi mobili.

Il secondo obiettivo è espandere la nostra presenza sulle esperienze native GaaS. Storicamente uno dei principali segmenti dell’industria dei videogiochi, rappresenta attualmente 120 miliardi di euro, è un mercato in crescita e ha il più grande mercato indirizzabile totale in termini di numero di giocatori. In questo segmento, Ubisoft ha installato con successo Rainbow Six Siege, che è diventato uno dei nostri giochi più grandi e redditizi. L'obiettivo è espandere la nostra presenza in questo mercato dinamico, in particolare grazie alla crescente esperienza esistente e alle prossime versioni di XDefiant, Rainbow Six Mobile e The Division Resurgence.

Siamo pienamente convinti che le nostre tecnologie proprietarie all’avanguardia garantiranno una competitività fondamentale vantaggi in questi due settori verticali principali, favorendo non solo l’efficienza ma anche la differenziazione. Ubisoft è sempre stata un'azienda tecnologicamente lungimirante e negli ultimi anni ha notevolmente rinnovato il proprio modello operativo attraverso un duplice approccio.

Innanzitutto, abbiamo razionalizzato, consolidato e condiviso le nostre risorse tecnologiche per ottenere economie di scala. In particolare, abbiamo razionalizzato i rami di Ubisoft Anvil e Snowdrop, i nostri motori di gioco proprietari, convergendo su soli due rami di riferimento condivisi tra i nostri giochi in produzione, consentendo ai nostri team di concentrarsi su innovazioni rivoluzionarie e facilitando condivisione tra studi. Gli impatti saranno visibili in particolare quest'anno con l'uscita di Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Shadows.

In secondo luogo, abbiamo continuato a investire nel potenziale delle nuove tecnologie che possono aprire nuove frontiere creatività ed esperienza dei giocatori, in particolare l'intelligenza artificiale generativa. In particolare, alla GDC 2024, Ubisoft ha presentato NEO NPC, il nostro primo prototipo di intelligenza artificiale generativa rivolta ai giocatori. È progettato per trasformare il modo in cui i giocatori interagiscono con i personaggi non giocabili e crearne di più esperienze di gioco coinvolgenti. E oltre ai numerosi progetti interni in corso, Ubisoft collabora anche con le principali società di intelligenza artificiale su iniziative congiunte.

Punti salienti del quarto trimestre/anno fiscale

Catalogo arretrato

Nella sua 9 th anno, Rainbow Six Siege ha rafforzato la sua leadership nel panorama altamente competitivo dei servizi live degli sparatutto in prima persona con numeri impressionanti e sostenuti durante tutto l'anno. Nel complesso, quest’anno le prenotazioni nette sono cresciute di oltre il 50%. Quest'anno il gioco vanta ottimi risultati in termini di acquisizione, attività, visualizzazioni e monetizzazione, in particolare con giorni di sessione in crescita significativamente su base annua, pari a +38%, e giorni di sessione per giocatore in crescita del 24% . aprile 2024 ha visto un'accelerazione della crescita dei giorni di sessione su base annua rispetto al quarto trimestre.

L'introduzione della versione beta del marketplace ha generato una reazione positiva da parte della community e fa ben sperare bene per il futuro del gioco grazie al potenziale di effetti di rete molto più forti. Inoltre, la fenomenale accoglienza del Six Invitational che ha battuto tutti i precedenti record di spettatori, una conversione record del pass battaglia e molteplici gameplay e giocatori i miglioramenti della sicurezza hanno contribuito alle prestazioni stellari dei giochi quest'anno.

Un altro pilastro fondamentale del nostro catalogo arretrato, il Il franchise di Assassin's Creed ha continuato a sovraperformare nel quarto trimestre, con il coinvolgimento che ha beneficiato del recente Assassin's Creed ® Lancio di Mirage e inclusione di Assassin's Creed ® Valhalla nel Game Pass, con visione trimestrale del franchising complessivo gli utenti attivi crescono a due cifre di anno in anno. Il marchio ha aumentato le prenotazioni nette di oltre il 30% nel corso dell'anno.

I franchise di Assassin's Creed e Rainbow Six hanno beneficiato ciascuno di una solida base di fan superiore a 30 milioni giocatori attivi unici nel corso dell'anno, evidenziando la portata dei franchise principali di Ubisoft.

Nuove versioni

Quest'anno ha prodotto una cadenza sostenuta di pubblicazioni di qualità, progettate per essere venditori a lungo termine. Q4 in particolare ha visto l'uscita di Skull and Bones ™ . Il gioco ha mostrato un forte coinvolgimento, ottenendo il secondo miglior tempo di gioco giornaliero per un gioco Ubisoft, con una media di 4 ore nelle prime settimane successive al lancio. La solida ritenzione del D-28 è guidata dal gioco finale lanciato con la Stagione 1. Puntiamo a migliorare ulteriormente questa fidelizzazione e ad ampliare la base di giocatori con l'imminente lancio della Stagione 2, Chorus of Havoc, che continuerà ad arricchire il gioco finale con l'aggiunta di nuovi boss , Eventi mondiali e aggiornamenti della nave. La stagione 2 porterà anche nuove modalità di gioco PvE e Solo. Il trimestre ha visto anche il rilascio di principe di Persia ™ : The Lost Crown che è stato elogiato all'unanimità da giocatori e critici grazie al suo design di livello migliore della categoria e al gameplay coinvolgente e profondo, un esempio convincente della capacità di Ubisoft di far rivivere marchi iconici. Ciò è stato confermato con l'annuncio accolto positivamente di The Rogue Prince of Persia ™ , un nuovo frenetico roguelite platform d'azione 2D sviluppato dallo studio partner Evil Empire, che uscirà in accesso anticipato su Steam il 27 maggio.

L 'equipaggio ® Festa automobilistica continua a sovraperformare The Crew ® 2 su parametri di acquisizione, attività, monetizzazione e prenotazioni nette su base comparabile sin dal lancio grazie alle sue attività stagionali, mensili e settimanali di qualità. Il franchising ha quadruplicato le sue prenotazioni nette di anno in anno, portando a prenotazioni nette record. Da parte sua, Assassin's Creed Mirage ha vinto il Premio del Pubblico alla Cerimonia Pegasus del 2024, e i giocatori hanno continuato a impegnarsi nel gioco che ha visto in particolare l'aggiunta della modalità Permadeath a febbraio.

B2B

In un settore caratterizzato da una forte domanda di contenuti di alta qualità, l'unicità e l'attrattiva del portafoglio di IP interamente posseduti da Ubisoft è stato evidenziato ancora una volta quest'anno dalla sua capacità di siglare partnership B2B che incrementano il valore della vita dei titoli del suo catalogo, fornendo allo stesso tempo contenuti di qualità e maggiore attività per i suoi partner. L'anno è stato caratterizzato anche da partnership B2B sullo streaming, inclusa la licenza dei diritti di streaming di Activision Blizzard su base non esclusiva.

Piano di riduzione costi in linea, investimenti più mirati e selettivi

Nell'ambito degli sforzi di Ubisoft per semplificare le proprie operazioni e adattarsi alle tendenze di mercato in evoluzione, ecco ci sono state ulteriori riorganizzazioni all'interno dei team Global Publishing, sia nella regione APAC, che ora è organizzata in tre hub di coinvolgimento, sia a livello centrale. Inoltre, in linea con la maggiore selettività dei suoi investimenti, Ubisoft ha ha deciso di interrompere lo sviluppo di The Division ® Heartland e ha ridistribuito le risorse verso opportunità più grandi come XDefiant e Rainbow Six.

Grazie al continuo e serrato controllo sulle assunzioni, si è proceduto ad una semplificazione organizzativa mirata ristrutturazioni, il numero totale dei dipendenti era pari a 19.011 alla fine di marzo 2024. Ciò rappresenta una diminuzione di oltre 1.700 in 18 mesi, mentre la fidelizzazione ha continuato a migliorare nel periodo.

Il piano di riduzione dei costi è ben avviato, con la base di costi fissi per l'anno fiscale 2023-24 attestandosi a circa 1,6 miliardi di euro. Ciò rappresenta una riduzione su base annua di circa 150 milioni di euro, compreso un impatto favorevole sui cambi.

Punti salienti della pipeline di giochi dell'anno fiscale 2025

La line-up FY25 include, sul fronte premium, Assassin's Creed Shadows e Star Wars Outlaws, due dei giochi più attesi dell'anno dal settore e, per quanto riguarda i giochi free-to-play, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence e XDefiant.

Fuorilegge di Star Wars recentemente è tornato alla ribalta con un trailer della storia, generando entusiasmo e attesa per la sua prossima uscita, prevista per il 30 agosto. Sviluppato da Massive, il primo gioco di Star Wars a mondo aperto inviterà i giocatori a vivere una fantasia da mascalzone nei panni di Kay Vess, e il suo fedele compagno Nix. Esploreranno il mondo sotterraneo, compresi formidabili sindacati criminali, per portare a termine una delle più grandi rapine che la galassia abbia mai visto, esplorando luoghi iconici e nuovi.

Assassin's Creed Ombre , il prossimo titolo di punta della serie e il futuro del gioco di ruolo open world in Assassin's Creed saranno rivelati oggi attraverso il trailer ufficiale della première mondiale cinematografica. Sviluppato da Ubisoft Quebec, lo studio dietro Assassin's Creed Odyssey, il gioco permetterà ai giocatori di intraprendere un viaggio attraverso il Giappone feudale.





XDefiant , un gioco GaaS nativo free-to-play per PC e console, lancerà la sua preseason il 21 maggio. Sviluppato da Ubisoft San Francisco, il frenetico sparatutto in prima persona 6v6 nell'arena sfrutterà fazioni provenienti da diversi mondi Ubisoft, consentendo ai giocatori di Godere stili di gioco diversi. Il gioco inizierà con 14 mappe, 5 modalità di gioco, 5 fazioni giocabili e sarà arricchito da nuovi aggiornamenti regolari di contenuti ogni stagione trimestrale.

Cambiamenti organizzativi chiave nel team di gestione per guidare in modo efficiente la crescita di Ubisoft

Cécile Russeil, ex Chief Legal Officer, è stata nominata Vice Presidente Esecutivo responsabile di Comunicazione, Affari Societari, Diversità, Inclusione e Accessibilità, Risorse Umane e Legale. La sua profonda conoscenza dell'organizzazione di Ubisoft e dell'industria dei videogiochi porterà a una maggiore agilità, coerenza e influenza Le operazioni globali di Ubisoft.

Anche l'SVP Marie-Sophie de Waubert e l'SVP Martin Schelling sono stati nominati Chief Studios e Portfolio rispettivamente Ufficiale e Direttore della Produzione. Perseguiranno gli sforzi iniziati 2 anni fa per rafforzare ulteriormente gli standard e le metodologie condivise, nonché le migliori pratiche e i KPI nella progettazione complessiva del gioco e nelle capacità di produzione.

Queste evoluzioni garantiranno maggiore efficienza e prevedibilità, attraverso un sistema snello e non solo strategia produttiva e modello organizzativo efficienti.

Cécile Russeil, Marie-Sophie de Waubert e Martin Schelling sono tutti membri del direttivo di Ubisoft Comitato.