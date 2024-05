Xbox Transparency Report

Nuovi metodi efficaci per proteggere i giocatori

. Il comportamento dei giocatori nella chat vocale di Xbox è migliorato significativamente dal lancio della

funzione di segnalazione vocale

. La

feature

è stata efficace nel consentire ai giocatori di segnalare comportamenti verbali inappropriati. Dal suo lancio, sono state acquisite138.000 registrazioni vocali utilizzando il nostro sistema “ capture now, report later ”. Quando queste segnalazioni hanno dato luogo a un'azione esecutiva,il 98% dei giocatori ha mostrato un miglioramento del proprio comportamento e non è stato necessario procedere con ulteriori azioni. Inoltre,

è stato

aggiornato

l’