WWE 2K24 ECW Punk Pack, disponibile ora

Il primo pacchetto DLC, con protagonista CM Punk, contiene Bubba Ray Dudley, D-Von Dudley, Sandman, Terry Funk e una carta Manager ECW di Paul Heyman.

Se pensate di essere un giocatore hardcore, potete dimostralo con il pacchetto ECW Punk* di WWE 2K24, disponibile ora. Il DLC prende il nome da ECW, un marchio sinonimo di wrestling estremo e al limite, come il protagonista del pacchetto "The Best in the World" CM Punk. Due volte campione WWE (titolo mantenuto per ben 434 giorni), tre volte campione mondiale dei pesi massimi, campione ECW, campione intercontinentale, campione mondiale Tag Team, due volte vincitore del Money in the Bank e noto per la sua natura schietta e imprevedibile, CM Punk è uno dei lottatori preferiti dai fan. Questa è la sua prima apparizione nel franchise da WWE 2K15, in un contenuto richiestissimo dai fan di WWE 2K24, il gioco per console con il rating più alto del franchise WWE 2K.**

Insieme a CM Punk nel pacchetto ECW Punk c’è tutto il Tag Team della WWE Hall of Fame: The Dudley Boyz, Sandman, Terry Funk e una carta La mia FAZIONE del Manager ECW Paul Heyman. Riconosciuti come il Tag Team più decorato della storia della WWE, con 18 titoli di World Tag Team Championship tra WWE, ECW e WCW, Bubba Ray Dudley e D-Von Dudley, i Dudley Boyz sono tra i più rissosi che abbiano mai messo piede sul ring. Conosciuto anche come "Hardcore Icon", The Sandman è cinque volte campione ECW World Heavyweight ed ex campione ECW World Tag Team, noto per aver scatenato il caos dentro e fuori dal ring con il suo bastone da kendo. Due volte campione ECW World Heavyweight, campione ECW Television, campione WWE World Tag Team e WWE Hall of Famer, Terry Funk ha lottato per cinque decenni, specializzandosi nello stile hardcore ed estremo che ha dato il nome alla ECW.

Completa il pacchetto una carta speciale La mia FAZIONE del Manager ECW Paul Heyman, che celebra il fondatore della ECW, una delle più grandi menti della storia del wrestling professionistico. Queste Superstar portano in gioco 46 nuove mosse e provocazioni, che possono essere utilizzate anche per le Superstar personalizzate nella suite di creazione. Ogni Superstar giocabile è inoltre dotata della propria carta La mia FAZIONE.

L'ECW Punk Pack è disponibile per l'acquisto individuale o come parte del Season Pass, incluso nella Deluxe Edition e nella Forty Years of WrestleMania Edition di WWE 2K24.

Questo mese è in arrivo per la modalità di gioco La mia FAZIONE, il nuovo pacchetto La mia FAZIONE Pugni e Promo, che introduce un nuovo livello delle classi gemma, l’Ametista. La collezione include le nuove carte di Sami Zayn e Kevin Owens, oltre a una Persona Card di "The Final Boss" The Rock '24, che sarà utilizzabile in tutte le modalità, una volta sbloccata. Una Persona Card di Roman Reigns '24, con lo chignon da uomo, disponibile come ricompensa per gli eventi dal vivo, che darà ai giocatori l'opportunità di abbinare l’iconico duo dei Bloodline in gioco. Per completare i nuovi personaggi delle Persona Card, sarà disponibile anche un nuovo Hulk Hogan Mattel "Ichiban" ottenibile durante un Live Event.

Per quanto riguarda l’ECW, debutteranno nuove armi, tra cui una mazza da baseball con filo spinato, un tubo luminoso e una porta di legno. Il codice armadietto ECWCHAMPS, attivo dal 15 maggio al 31 maggio 2024, sarà disponibile per tutti i giocatori e assegnerà carte degli ex campioni ECW "The All Mighty" Bobby Lashley, Rob Van Dam e Kane.