Luna di Miele in Messico: Sposo in coma per 10 giorni dopo arresto cardiaco a Cancún

Durante il loro viaggio di nozze a Cancún, Messico, Adrián Fernández, uno sposo di 39 anni, ha subito un arresto cardiaco mentre nuotava nella piscina del resort. L'incidente è avvenuto domenica 5 maggio, il giorno prima della data prevista per il loro rientro. Fernández è stato immediatamente trasportato in un ospedale privato dove è stato posto in coma farmacologico. Dopo dieci giorni di coma, si è risvegliato mercoledì 15 maggio.

La situazione finanziaria per la famiglia Fernández si è rivelata particolarmente grave, poiché il costo del trattamento ospedaliero ammonta a circa 8.600 dollari al giorno. Questa spesa elevata non è completamente coperta dall'assicurazione medica che la coppia aveva stipulato prima della partenza. Di fronte a questa emergenza finanziaria, Sofía Parada, la moglie di Fernández, ha avviato una raccolta fondi per aiutare a coprire le spese mediche.