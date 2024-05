Poggio Resenatico: Chi è il benzinaio di Brescia che mette la pompa nel sedere?

Un video scioccante che mostra un benzinaio di Brescia mentre si infila una pompa di benzina nel sedere è diventato virale, suscitando reazioni miste tra gli utenti di internet. Il filmato, che ha accumulato milioni di visualizzazioni, è stato girato presso il distributore IP di Poggio Resenatico, secondo quanto riportato da alcuni siti.

Il video mostra il benzinaio con i pantaloni e le mutande abbassate mentre si infila la pompa nel sedere. Un passante, che ha notato la scena mentre si fermava con la sua auto, ha iniziato a registrare l'accaduto. Durante la registrazione, si sente il giovane esclamare incredulo: "Non ci credo, che cosa fai?". Il video, inizialmente non censurato e che mostra chiaramente il volto del protagonista, è stato poi diffuso online, causando ulteriori dibattiti e reazioni.

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando anche oggetto di numerosi meme. La reazione del pubblico è stata divisa: alcuni hanno trovato l'incidente divertente e lo hanno trasformato in meme, mentre altri si sono espressi in modo negativo, disgustati dall'accaduto. Inoltre, il video completo e non censurato ha reso il benzinaio riconoscibile, aumentando le discussioni e le speculazioni sulla sua identità e sulle circostanze dell'evento.

Nonostante il video sia etichettato come "Benzinaio di Brescia", non ci sono conferme ufficiali che l'incidente sia effettivamente avvenuto in quella specifica località. Alcuni titoli e descrizioni suggeriscono che l'evento si sia verificato presso il distributore IP di Poggio Resenatico, ma non esistono prove concrete a sostegno di questa affermazione.