Garlasco, annullato il sequestro all'ex procuratore Venditti: la decisione del Riesame di Brescia
Il tribunale del Riesame di Brescia ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, disponendo l’annullamento del decreto di sequestro emesso lo scorso 26 settembre.
L’ex magistrato è indagato per corruzione in atti giudiziari, con l’accusa di aver agevolato nel 2017 l’archiviazione di Andrea Sempio, tornato di recente tra gli indagati per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007.
Il provvedimento di sequestro, disposto dalla Procura di Pavia, aveva portato al sequestro del telefono cellulare di Venditti, di tre vecchi computer e di due hard disk. Con la decisione del Riesame, tutti i dispositivi tornano ora nella disponibilità dell’ex procuratore.